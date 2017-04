Cristiano, en 'alerta amarilla' para no perderse grandes duelos ligueros

El portugués Cristiano Ronaldo está a una cartulina amarilla de cumplir ciclo de amonestaciones y perderse un partido en LaLiga Santander, donde tras Alavés y Leganés, al Real Madrid llegan duelos decisivos ante Atlético de Madrid o Barcelona.

Si Cristiano viese su quinta amarilla de la temporada en LaLiga en el encuentro que le mide al Alavés, descansaría el miércoles en la visita del Real Madrid al Leganés y quedaría limpio para un mes en el que el equipo de Zinedine Zidane se mide a Atlético de Madrid y Barcelona.

El técnico francés reconoció que no hay una estrategia marcada con Cristiano, que será titular ante el Alavés. "No hay estrategia porque tiene cuatro tarjetas, pero espero que hasta el final se quede como está. Puede pasar que reciba una, nosotros no miramos eso. Lo importante es que juegue como siempre y veremos cómo lo vamos a gestionar".