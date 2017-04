Carolina Marín: "Voy a demostrar que quiero seguir siendo la número uno"

La campeona olímpica Carolina Marín acaba de clasificarse para la final del Abierto de India tras derrotar a la japonesa Akane Yamaguchi, una de las jugadoras más en forma este año, en un gran partido de semifinales que reafirma su intención de volver a ser la número uno del mundo.

Nueva Delhi, 1 abr (EFE).- La campeona olímpica Carolina Marín acaba de clasificarse para la final del Abierto de India tras derrotar a la japonesa Akane Yamaguchi, una de las jugadoras más en forma este año, en un gran partido de semifinales que reafirma su intención de volver a ser la número uno del mundo.

"Sé que he conseguido muchas cosas, sé que he conseguido muchos sueños (...) pero Carolina Marín quiere seguir consiguiendo títulos (...) voy demostrar que quiero seguir siendo la número uno y que quiero volver ahí arriba", indicó la española en una entrevista con Efe en Nueva Delhi.

A pesar de sus recientes éxitos, la jugadora española mantiene el hambre y considera que aún le faltan muchos objetivos por lograr, como los torneos Superseries que aún no figuran en sus vitrinas y "más campeonatos del mundo, más campeonatos de Europa, otros Juegos Olímpicos".

A punto de disputar su primera final de 2017, Marín se muestra feliz tras meses difíciles en los que las lesiones han sido un continuo lastre que la han mantenido alejada de su mejor forma.

"Después de los Juegos Olímpicos pasé por un momento complicado porque la lesión en el sacro no me dejaba entrenar ni una semana al 100%, y eso acaba frustrando al deportista, el no verse entrenando bien. Encima tuve que cancelar unos cuantos torneos porque no podía competir por la lesión", recordó la medallista olímpica.

Las últimas semanas, sin embargo, le han traído buenas noticias y ha vuelto a encontrar su mejor juego gracias a que la lesión ha remitido y le ha dejado "volver a entrenar al 100%", aunque Marín teme que el exigente calendario del circuito acabe pasándole factura.

"Yo estoy todo el día trabajando, nosotros tenemos muy poco descanso, porque nuestro calendario no nos permite descanso de tres semanas o un mes", dijo Marín, al explicar que, aunque llegó a los Juegos de Río al máximo nivel, ha tenido problemas porque "ese estado de forma es muy complicado de seguir manteniéndolo".

"A lo mejor habría que dar unos pequeños descansos durante la temporada, revisar el calendario (...) sé que es complicado, pero al final todo es ponerse y verlo", reflexionó Marín.

El equipo de la onubense dedica los pocos meses en los que el calendario da un respiro a las jugadoras para pulir detalles, para que cuando lleguen los torneos "haya otra nueva Carolina" que sorprenda a sus rivales, algo que parece difícil en alguien que es dos veces campeona del mundo y oro olímpico.

"Faltan muchos detalles, no te lo puedo decir porque si no daría pistas a mis rivales (..) es trabajo de todo el equipo, yo soy la que actúa en la pista, pero sin el equipo que tengo detrás sería imposible porque ellos son los que ven los pequeños detalles", explicó Marín.

La española llega ahora a la final del Abierto de India después de caer a mediados de marzo en semifinales del All England, el campeonato más reputado del circuito de bádminton.

"Creo que de esa derrota he aprendido mucho (...) tengo que controlar muchas veces nervios y emociones durante el partido (...) y al final ser lo que soy yo: calma, alegría y fuerza", reflexionó la onubense.

Apenas finalizada la semifinal en Nueva Delhi, afirma que ha "afrontado muy bien el partido", siguiendo la estrategia prevista y con muchas ganas de ganar "desde el principio".

Y en este buen momento el destino parece hacerle un guiño a Marín, que volverá a enfrentarse el domingo con la india Pusarla Sindhu, en la reedición de la final olímpica.

"Sabemos que es una jugadora muy atacante, que tiene mucha agresividad en su juego (...) va a ser un partido duro, un partido bonito para los espectadores", destacó.