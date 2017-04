Sarri: "Quiero a Higuaín, pero tiene otra camiseta y es un rival"

El técnico del Nápoles, Maurizio Sarri, aseguró hoy que tiene una buena relación con el argentino Gonzalo Higuaín, pero destacó que el Pipita es ahora un jugador del Juventus y que solo le verá como un rival en el duelo de mañana.

Sarri reconoció además que está agradecido a Higuaín por los 36 goles que marcó con la camiseta del club napolitano en la pasada edición de la Serie A (Primera División), en la rueda de prensa previa al Nápoles-Juventus de mañana en el estadio San Paolo.

"Quiero a Higuaín, pero tiene otra camiseta y es un rival. Nunca he dicho que él lo iba a pasar mal en su visita al Nápoles, pero nuestra intención es que el Juventus sufra en nuestro campo", afirmó el técnico napolitano.

Preguntado sobre si tiene planeado abrazar a Higuaín antes del duelo de mañana, Sarri subrayó que esa no es su primera preocupación.

"Antes de los partidos no pienso en la manera de saludar a los contrarios. Gonzalo sabe lo que pienso de él, me conformo con eso. No tengo que demostrar nada. Es un rival como cualquier otro, incluso si él es mejor que los demás", afirmó.

Higuaín declaró el pasado verano que decidió firmar por el Juventus para ganar trofeos y Sarri señaló hoy que, en su opinión, conquistar títulos en Nápoles tiene un sabor distinto.

"Digo siempre a mis jugadores que ganar aquí es distinto, te da satisfacciones diferentes. Luego, no se puede entrar en las vidas de los demás, cada uno toma sus decisiones y yo no juzgo a nadie", explicó.

El entrenador de los napolitanos informó además de que el portero español Pepe Reina tiene un problema en un gemelo y que estará pendiente de su evolución para decidir si alinearle en el choque de mañana.

"Tiene un pequeño problema en un gemelo, se entrenó aparte. Para nosotros es un jugador importantísimo, la decisión le toca a él. Decidirá si quiere o no. Los exámenes nos pueden dar optimismo, pero depende de sus sensaciones", dijo.