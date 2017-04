Zidane: "Yo no dudo del madridismo de Raúl, me alegro de que vuelva"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dio por hecho el regreso de Raúl González al club, aseguró que no duda de su madridismo y mostró su felicidad porque a final de temporada se produzca la incorporación de una leyenda.

"Es un jugador emblemático de este club, esta es su casa y me alegro porque Raúl puede hacer algo grande en este club. No sé cuándo va a pasar pero esta es su casa", aseguró en rueda de prensa.

"Yo no dudo de su madridismo para nada, por eso me alegro de que vuelva de una vez al club y se acabó el tema, que no se hable de dudas y de lo que le preguntaron el otro día", añadió en referencia a unas declaraciones desde el puesto de Raúl en LaLiga cuando era preguntado por el Barcelona.

Zidane se mostró convencido de que la presencia de Raúl en el Real Madrid será buena para todos y no descartó que siga sus pasos al comenzar como asesor del presidente, enlace con la plantilla y acabar siendo entrenador.

"Esta es su casa, cómo acabará aquí no puedo decirlo, lo comentará él cuando esté con nosotros lo que realmente va a hacer, pero puede acabar como entrenador porque le gusta mucho el fútbol, es un enfermo del fútbol y puede acabar entrenando", aseguró.