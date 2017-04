Las fotos más impactantes de la semana

Esta es nuestra selección de algunas de las mejores fotos tomadas en todo el mundo esta semana.

DAVE HUNT/epa

Una mujer intenta alcanzar su case meintras su perro la observa, en la región central de Lismore, Nuevo Gales Sur, Australia. Las autoridades temen que muchas personas se hayan ahogado tras la emergencia de inundaciones que azota dos estados por el paso del ciclón Debbie. Decenas de miles de residentes han sido evacuados en la zona norte de Nueva Gales Sur y el sur de Queensland. La tormenta ya salió al mar después de golpear el norte de Queensland como un ciclón de categoría cuatro, el martes.

Charles McQuillan/Getty Images for Stormzy

El cantante Stormzy se presenta ante un lleno completo la primera noche de su gira para promover su álbum Gang Signs and Prayer (Señales de pandilla y oración) en el Teatro Olympia, en Dublín, Irlanda.

TORU HANAI/Reuters

Personas toman fotografías de un gato sentado en la rama de un cerezo en un parque de Tokio, Japón. Los ciudadanos han estado disfrutando de la temporada de floración de los famosos cerezos japoneses que anuncian la llegada de la primavera.

Christopher Furlong/Getty Images

La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, firmó la carta que invoca el Artículo 50, confirmando el retiro de Reino Unido de la Unión Europea.

Chung Sung-Jun/Getty Images

La policía subyuga a manifestantes anticorrupción frente a la casa de la depuesta presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye. La Corte Distrital Central de Seúl ordenó la detención de Park mientras se le investiga por cargos de soborno, abuso de autoridad, coerción y filtración de secretos del gobierno.

undo por la falta de parecido con el jugador del Real Madrid. El artista aficionado Emanuel Santos,

RAFAEL MARCHANTE/REUTERS

Un busto de bronce del futbolista Cristiano Ronaldo acaparó los titulares del mundo por la falta de parecido con el jugador del Real Madrid. El artista aficionado Emanuel Santos, que trabaja en el aeropuerto de Medeira, Portugal, donde la escultura fue develada, dijo sentirse herido por la crítica que ha recibido.

Reuters

Kampala, Uganda, fue sede del Campeonato Mundial de Campo Traviesa de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF). Aquí se ve una competencia de mujeres en la categoría mayores.

Toby Melville

El equipo de remo de la Universidad de Oxford cargan su embarcación fuera del agua, después de una sesión de entrenamiento en el río Támesis, en anticipación de la tradicional carrera de regata de este año entre las universidades de Oxford y Cambridge, el domingo.

Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

El presidente de Rusia, Vladimir Putin visitó una caverna del glaciar ártico Pilots, en Tierra de Alexandra, en las remotas islas la Tierra de Francisco José, en Rusia in the remote Arctic islands of Franz Josef Land in Russia.

JUAN BARRETO/AFP

Las protestas en Venezuela, tras el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de que asumiría los poderes de la Asamblea Nacional. La diputada de oposición, Amelia Belizario se enfrenta a un guardia nacional frente a la sede del TSJ en Caracas.

ALBERTO PENA/EPA

Manifestantes encienden hogueras en el centro de Asunción, Paraguay, en protesta contra la enmienda constitucional aprobada por el Senado que permite la reelección del presidente a un segundo período.

Todas las fotografías tienen derecho de autor.