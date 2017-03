“La gente de bien tengo la seguridad de que no va participar en esa marcha”: Serpa

En por lo menos 20 ciudades del país se realizará este sábado la marcha de protesta contra el Gobierno, que contará con la participación de diferentes sectores, entre ellos el Centro Democrático. Claudia Bustamante Coordinadora de la marcha señaló que la marcha es espontánea “Quien quiera tener la iniciativa de salir a marchar en su municipio perfectamente lo puede hacer”.

Según los organizadores la marcha será en contra de todo lo que les están concediendo a las Farc y la corrupción, de la Jurisdicción Especial para la Paz y del blindaje de los acuerdos.

“Solamente por el hecho de ejercer ese derecho a la protesta nos comparen con un delincuente como Popeye, él es un ciudadano como nosotros y el pagó su condena” señalo Bustamante al preguntar por la invitación que realizo el jefe de seguridad de Pablo Escobar.

Sin embargo algunos sectores consideran que la marcha que apoya el Centro Democrático no tiene sentido porque consideran que esta colectividad es también corrupta.

“Y la gente de bien tengo la seguridad de que no va participar en esa marcha, los demócratas no vamos a participar en esa marcha y los amigos de la paz no vamos a participar” expreso el Senador Horacio Serpa del partido Liberal.

“Que este muy cargado de tigre acepte que no tiene ninguna autoridad moral para venir a marchar contra la corrupción, un hombre cuyo gobierno fue sobornado” indicó la Senadora Claudia López de la alianza verde.

La marcha está prevista que inicie a las 10 de la mañana hora local.