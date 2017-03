Nohora Sanín y su sentida despedida de Andiarios

Nora Sanín parece al otro lado del teléfono una dama de hierro, una mujer fuerte, aparentemente corta de palabras, pero en el fondo --confiesa Ligia Martín, su asistente - posee corazón de pollo: esconde una nobleza y un alto nivel de sensibilidad que a pocos refleja.

Se han acompañado 17 años, tiempo en que Sanín, abogada de la Universidad Javeriana y ex defensora del lector de El Tiempo, ha defendido los diarios y la libertad de prensa en Colombia desde la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios), que agrupa a los medios impresos de mayor poder en el país.

No le será fácil marcharse, expresa Ligia. Y lo lamenta Enrique Santos Calderón, exdirector de El Tiempo, quien la califica como excelente persona y un ser humano excepcional con quien el periodismo colombiano tiene una inmensa gratitud por la consagración que le dedicó a Andiarios y su concepto de la ética profesional.

Nora está enseñada a madrugar, a tomarse un café, un jugo de naranja, leer El Tiempo, El Espectador y empezar el día informada desde su casa.

En su oficina, ubicada en la calle 61 con carrera Quinta de Bogotá, le esperan decenas de periódicos que circulan en Caquetá, Huila, Bogotá, la Costa y La Guajira. “No los leo completos, pero trato de mirar toda la semana los periódicos afiliados a la asociación”, asegura Nora en medio de decenas de libros bien ubicados en las paredes de su oficina.

‘Derechos de la Comunicación’, ‘Legislación de Medios en Colombia’, son algunos de los textos que permanecen sobre estanterías en madera que sirven de testigo a sus maratónicas jornadas laborales donde saltan el análisis, las estrategias, los proyectos para impulsar uno de los medios que, según pronósticos de expertos, podría desaparecer en unos años: la prensa.

Desde su despacho, cuenta que ha logrado que Andiarios sea un gremio solidario, unido en defensa del derecho a la información y de la libertad de prensa.

“Los periódicos de hoy tienen retos: el cambio de comportamiento de las audiencias. Se necesita hacer una prensa con contenidos que impacten mucho al lector, a la sociedad, que sean imprescindibles. Hay que seguir siendo fundamentales en la vida diaria de la gente y encontrar todas las fuentes de ingreso que permita tener unas empresas independientes desde donde se pueda hacer un muy buen periodismo”, expresa al otro lado del teléfono, desde donde recuerda que las noticias donde se denuncian agresiones a niños le producen lágrimas. “Me hieren el alma”, dice.

Y las que le producen sonrisa y le enaltecen sus mejillas son noticias como la decisión del Papa Francisco de pisar territorio colombiano. “Este país --además-. Se está volviendo un atractivo turístico en el mundo. Eso me emociona leerlo en los periódicos”, dice.

Noticias colombianas en The New York Times, The Guardian, la motivan. Y más cuando describen las desmovilizaciones, el acuerdo de paz o la caída de la pobreza en el país.

No obstante, lleva años esperando leer que los funcionarios públicos de Colombia respetan los dineros del Estado. De momento -.cree-. difícilmente ocurrirá.

-Pero, ¿es negada para leer algún tipo de periódico?

-Los árabes, soy negada para leerlos. No entiendo nada, responde en medio de una risa prolongada que le permite entrar en confianza durante la conversación y contar -.entre otras cosas.- que despresa los periódicos desde la portada hasta su última página. “No inicio por las sociales o los clasificados”.

No obstante, aunque ama el papel ha migrado --sin temores-- a la era digital.

“Uno combina. Yo sigo oyendo radio, veo poca televisión (no le gusta), leo periódicos impresos, pero durante el día consulto medios informativos y otros contenidos por internet. Sé lo bueno que tiene la tecnología, los riesgos que representa”, añade esta abogada paisa, ex secretaria General de la Bolsa de Bogotá y ex directora Ejecutiva del Quinto Congreso Colombiano de Publicidad, una colombiana amante de los libros, del teatro y de la verdad.

Ricardo Trotti

Nora --a quien Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, exalta por su labor en Andiarios porque ha sabido interpretar las necesidades y la lucha por la libertad de prensa como convencimiento personal y profesional.- se despide de la llamada telefónica. También de Andiarios, la entidad que le permitió participar activamente en la expedición de la Constitución Política de 1991, logro que lleva a Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, a concluir que Sanín no solo es extraordinaria profesional, sino una dama que tuvo el ‘secreto’ para posicionar a Andiarios en un momento crítico para la prensa escrita. “Ella --quien no ahorra esfuerzos para defender la prensa y a los medios-- consiguió que Andiarios estuviera siempre en la agenda”, concluye.

Catalina Botero

Nora Sanín movió cielo y tierra para evitar que el papel periódico se acabara en Venezuela, para salvar lo que quedaba de la libertad de prensa amenazada, amordazada y lideró la campaña “Todos Somos Venezuela”. Unió a los periódicos afiliados a Andiarios y a los diarios de las Américas para divulgar de manera conjunta lo que ocurre en el vecino país: Todos Somos Venezuela. Sin libertad no hay democracia. También fue la mujer detrás de “Colombia los reclama” para exigir la liberación de los periodistas.

Estos esfuerzos hoy los aplauden al momento de despedirla Eduardo Garcés, María Elvira Domínguez y Luis Miguel De Bedout.

Eduardo Garcés

"Nora es una mujer extraordinaria que con su disciplina y estilo personal logró aglutinar a todos los diarios de Colombia al punto que el director ejecutivo de la INMA dice que Colombia es el país del mundo donde lo periódicos son más unidos, solidarios y buenos colegas. ¡Eso se lo debemos a Nora!: Eduardo Garcés, gerente General de El Espectador.

María Elvira Domínguez

“Es una increíble gestora, una profesional comprometida con la prensa e industria de periódicos. ¡Nos hará una falta incalculable!”: María Elvira Domínguez, directora de El País de Cali.

Miguel de Bedout

“Es una profesional rigurosa e integra en el manejo de sus relaciones. Es una persona cuidadosa en los detalles, de un conocimiento de la ley y la regulación impresionante”: Luis Miguel de Bedout, presidente del diario El Colombiano.