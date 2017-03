Secretario de la JEP cuestionó el reconocimiento colectivo de los delitos de las Farc

"Que se asuma la responsabilidad de manera individual y no colectiva cómo está establecido en los acuerdos de paz", es lo que crítica el exmagistrado Néstor Raúl Correa, hoy secretario de la Justicia Especial para la Paz.

Ante los magistrados de las Altas Cortes dijo que "debe haber un cara a cara entre las víctimas del conflicto y las Farc" en el reconocimiento de sus delitos con el fin de que más víctimas tengan posibilidad de hacer preguntas y recibir respuestas individualmente.

Correa señaló que el reconocimiento de los delitos de las Farc no debe ser por escrito sino en audiencia pública con presencia de las víctimas "creo que son disposiciones que no están a la altura de estos estándares porque debe haber un encuentro y que se acepte la responsabilidad de manera individual no colectiva".