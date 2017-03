Escocia pide al Reino Unido que le deje "elegir su futuro" ante el "brexit"

El Gobierno escocés pidió hoy formalmente al Reino Unido que permita a la región "elegir su futuro" ante el "brexit" con la convocatoria de un segundo referendo de independencia, en una carta remitida a Downing Street.

Londres, 31 mar (EFE).- El Gobierno escocés pidió hoy formalmente al Reino Unido que permita a la región "elegir su futuro" ante el "brexit" con la convocatoria de un segundo referendo de independencia, en una carta remitida a Downing Street.

La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, se dirigió a la jefa del Gobierno británico, Theresa May, para solicitar una orden que aseguraría que el Parlamento escocés puede legislar para convocar un referéndum.

Al recibir la misiva, cuyo contenido divulgó el Ejecutivo de Escocia, Downing Street señaló que responderá a Sturgeon "a su debido tiempo", si bien May ya ha indicado previamente su intención de declinar la petición, bajo el argumento de que "éste no es el momento" adecuado para ese tipo de consulta.

Si finalmente Londres no accede a los deseos de la dirigente nacionalista, como parece probable, Sturgeon ya ha anunciado que informará al Parlamento de Holyrood "en unas semanas" sobre cuál será la manera de proceder de su Gobierno en esas circunstancias.

En la carta, la líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP) lamenta que las voces de las autonomías hayan sido "ignoradas" de cara al "brexit" o futura salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) y que "todos los intentos por lograr un compromiso" con Londres hayan sido "rechazados, en algunos casos, sin previa consulta".

Considera que "no parece haber un motivo racional para que (Londres) bloquee el deseo del Parlamento escocés" y confía "en que no lo haga", al tiempo que recalca su "firme posición de que el mandato del Parlamento escocés debe respetarse y progresar".

"La pregunta no es si se llevará a cabo (el referendo), sino cuándo", agrega Sturgeon.

La postura del Gobierno de Londres no ha variado y, en esta línea, un portavoz oficial avanzó hoy que el Ejecutivo de May "no entablará negociaciones sobre la propuesta del Gobierno escocés".

"En este momento, toda nuestra atención debería centrarse en nuestras negociaciones con la UE, asegurándonos de que obtenemos el acuerdo adecuado para todo el Reino Unido", explicó la fuente oficial.

Ese portavoz consideró, además, que sería "injusto" pedir a los escoceses que tomen "una decisión crucial" sin tener la "necesaria información sobre la futura relación con Europa o sobre cómo quedaría una Escocia independiente".

El Parlamento escocés aprobó el pasado martes una moción que emplaza al gobierno autonómico a comenzar una negociación con May, tan solo un día antes de que la "premier" activara de manera oficial el artículo 50 del Tratado de Lisboa para poner en marcha el "brexit", tras el referendo del pasado 23 de junio.

En septiembre de 2014, Escocia ya celebró un primer referéndum sobre la independencia, convocado por el entonces ministro principal Alex Salmond, en el que el 55,3 % de los participantes votaron por permanecer en el Reino Unido.

Entre los argumentos incluidos en la carta remitida hoy a May, Sturgeon dice que "los escoceses deben tener el derecho a escoger su propio futuro" y "ejercitar su derecho a la autodeterminación".

Cualquiera que sea el desenlace final de las próximas negociaciones con la UE para establecer los términos del "divorcio" con los 27 "parece inevitable que sacará al Reino Unido, ya no sólo de la UE, sino también del mercado único".

Ese escenario, observa Sturgeon, no es el que votaron los escoceses en el pasado referendo europeo del 23 de junio, sino que representa un desenlace "que tendrá implicaciones significativas" para su "economía, sociedad y lugar en el mundo".

"En estas diferentes circunstancias, los escoceses deben tener el derecho a escoger su propio futuro. En resumen, a ejercitar su derecho a la autodeterminación", indicó.

La ministra principal también hace hincapié en la necesidad de "acordar un papel más directo e influyente para las autonomías, que refleje el interés clave que está en juego para todos", al adentrarse el país "en una nueva fase".

Además de la carta, en una breve declaración a cámara colgada hoy tanto en su cuenta personal de Twitter como en la del Gobierno escocés, Sturgeon resalta las "enormes consecuencias" que tendrá el "brexit" para Escocia.