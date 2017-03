Colombia llama a su embajador en Venezuela para que "informe" de la situación

El Gobierno colombiano ordenó a su embajador en Venezuela, Ricardo Lozano, que regrese a Bogotá para que "informe" sobre la situación de ese país, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumiera las competencias del Parlamento.

"Es un llamado a informar, queremos oír al embajador Lozano, entender la situación conversando con él y ahí tomaremos la decisión de qué hacer con el embajador", dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, en declaraciones a la emisora Blu Radio.

El Gobierno colombiano expresó ayer en un comunicado que "registra con profunda preocupación" la decisión del TSJ que "sea su Sala Constitucional, o el órgano que ella disponga, la que asuma las responsabilidades de la Asamblea Nacional, las restricciones de la inmunidad parlamentaria de los diputados elegidos por el pueblo venezolano y el desconocimiento del Estado de Derecho".

Añadió en ese comunicado que Colombia "reitera su convicción de que la separación de poderes y el apego irrestricto a las normas constitucionales son fundamentos imprescindibles para la plena vigencia de la democracia representativa, la convivencia pacífica de la población y el Estado de Derecho".

De otro lado, al ser preguntada hoy por Caracol Radio sobre si Venezuela es viable o no, la canciller Holguín señaló que "no, no es. Además es un país completamente dividido".

Añadió que "la gente no puede pensar que la gran mayoría está solamente con la oposición. El Gobierno venezolano tiene un apoyo popular que no es menor, frente a una oposición que creo que si mañana hay elecciones seguramente las ganará en todo, pero tiene en frente un gobierno que es una fuerza política muy grande".