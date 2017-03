Fillon quiere un acuerdo con Rusia para combatir el "totalitarismo islámico"

El candidato de la derecha a las presidenciales francesas, François Fillon, abogó hoy por la búsqueda de un acuerdo con Rusia para dar seguridad a Europa en un momento en que la prioridad en materia de defensa es combatir lo que denomina "el totalitarismo islámico".

París, 31 mar (EFE).- El candidato de la derecha a las presidenciales francesas, François Fillon, abogó hoy por la búsqueda de un acuerdo con Rusia para dar seguridad a Europa en un momento en que la prioridad en materia de defensa es combatir lo que denomina "el totalitarismo islámico".

Rusia "es un país peligroso" y su régimen "no es idéntico a nuestras democracias occidentales", pero hacer de él un adversario "no es inteligente" porque, "por ahora, la principal amenaza para Europa no es Rusia, sino el extremismo islámico", señaló Fillon, al que las encuestas sitúan en tercer lugar en las elecciones presidenciales del 23 de abril.

En una conferencia de prensa dedicada a su programa en materia militar y de política exterior, el que fue primer ministro durante la presidencia de Nicolas Sarkozy (2007-2012) insistió en que su apuesta es "un diálogo franco, serio para sentar las condiciones de seguridad en Europa", aunque es consciente de la "deriva del régimen ruso", que se repliega y da un giro nacionalista.

Fillon, al que los sondeos colocan fuera de la segunda vuelta del 7 de mayo debido a los escándalos de los empleos supuestamente ficticios atribuidos a su mujer y a dos de sus hijos, defendió la necesidad de una "alianza europea de defensa".

Entre otras cosas, por la actitud del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, del que no se privó en criticar la acogida "inédita" que brindó a la canciller alemana, Angela Merkel, en su visita a Washington la semana pasada.

El líder conservador francés fue más lejos en sus críticas a Estados Unidos al señalar que a veces su política en Oriente Medio "no es la solución, sino el problema".

Según su análisis, eso no debe conducir a replantearse la implicación francesa en la OTAN, pero sí evidencia que hace falta una "autonomía" de Europa.

Sobre todo, porque el "totalitarismo islámico" que se ha manifestado en los últimos años con atentados también en el Viejo Continente "amenaza potencialmente con desestabilizar toda la orilla sur del Mediterráneo".

Fillon precisó que su idea de "una alianza europea de defensa" no quiere decir crear algo paralelo a la OTAN o un ejército europeo, pero sí una mayor cooperación e implicación, en particular financiera, de todos los países en las operaciones militares en el exterior de las que se benefician en términos de seguridad.

"Los países europeos no pueden seguir siendo meros espectadores frente a las crisis a sus puertas, en el sur y en el este", y eso -dijo- debe suponer que "todos, y no sólo Francia", ponga más medios.

Hizo hincapié en que las fuerzas armadas francesas no pueden asumir todas las misiones que están desarrollando en el interior y el exterior de sus fronteras.

Por tanto, pidió "reconsiderar" algunas de ellas, pero también elevar su presupuesto para llegar al 2 % del producto interior bruto (PIB) en el horizonte de 2023.

Para llegar a esa cifra, prometió que, si consigue ser elegido presidente, pondría en marcha desde el año próximo un "aumento regular" de los fondos del Ministerio de Defensa, mediante una ley de programación militar para el periodo 2018-2023.

Fillon consideró que hay que mantener el despliegue militar francés en Mali y en otros países del Sahel para evitar la llegada al poder de grupos yihadistas, pero avisó de que "los europeos deben comprometerse más que ahora para repartir la carga", pues "Francia no puede hacer de gendarme para Europa en África".

Preguntado sobre su posición acerca de la actitud que hay que adoptar ante el régimen sirio de Bachar el Asad, el candidato conservador respondió que "en política exterior lo único que cuenta es el realismo".

Recordó que tras seis años de guerra hay que constatar que, "pese a los crímenes que ha cometido", el presidente sirio "sigue ahí".

"Nuestra prioridad inmediata" -indicó- es "eliminar el Estado Islámico" y eso "debe llevarnos a hablar con todo el mundo", y sólo después se podrán plantear la cuestión de que "Bachar el Asad no es el futuro de Siria".