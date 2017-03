Fillon omite ataques a Le Pen porque cree que la ultraderechista no ganará

El candidato de la derecha a las presidenciales francesas, François Fillon, justificó hoy que esté centrando sus críticas en el socioliberal Emmanuel Macron, y no en Marine Le Pen, porque cree que la líder de la extrema derecha apenas tiene posibilidades de ganar en los comicios de abril y mayo.

"Le Pen tiene pocas posibilidades de llegar al poder", explicó Fillon al ser preguntado por la prensa por el hecho de que sus ataques se dirigen a Macron y no a Le Pen.

De hecho, señaló que "votar a Le Pen es dar votos a una candidata que no será elegida presidenta y permitir la elección de Macron".

De este último, se esforzó en recordar que había sido, hasta finales de agosto del año pasado, ministro de Economía del presidente socialista, François Hollande.

Se mostró particularmente duro con la idea de Macron de restablecer el servicio militar obligatorio pero sólo durante un mes.

"Nuestro país -argumentó- no puede permitirse confiar esta responsabilidad (de jefe del Ejército) a un presidente de la República inmaduro, sin experiencia o encerrado en esquemas ideológicos irreales".

Fillon hizo hincapié en que si no dirige sus invectivas a la presidenta del Frente Nacional es porque no puede ganar las elecciones (la primera vuelta está programada el 23 de abril, la segunda el 7 de mayo), pero puntualizó que su programa no tiene "ninguna proximidad" con el de ella, tampoco en Defensa.

Desde que a finales de enero estallara el escándalo por los empleos supuestamente ficticios que atribuyó a su mujer y a dos de sus hijos, Fillon ha caído mucho en los sondeos, que desde hace semanas no le dan posibilidades de calificarse a la segunda vuelta, a la que llegarían Le Pen y Macron.

Según las encuestas, si las elecciones se celebraran ahora, Macron vencería con distancia a Le Pen en la segunda vuelta.