Nominado de Trump al Supremo logra dos de los 8 votos demócratas que necesita

Los senadores Joe Manchin y Heidi Heitkamp anunciaron hoy que votarán por Neil Gorsuch, el candidato del presidente EE.UU., Donald Trump, para cubrir la vacante en el Tribunal Supremo, concediendo así dos de los ocho votos demócratas que necesita el juez para ser confirmado en la Cámara Alta.

La votación para confirmar a Gorsuch para ocupar el lugar del fallecido Antonin Scalia como noveno integrante del Supremo está programada en el Senado para el 7 de abril.

Gorsuch necesita alcanzar la barrera de 60 votos para ser confirmado y la mayoría republicana es de 52, por lo que necesita que ocho senadores demócratas también le apoyen.

Hasta ahora 26 de los 48 senadores demócratas habían anunciado que se opondrán a Gorsuch y ninguno se había mostrado a favor del juez hasta que lo hicieron hoy Manchin y Heitkamp.

"No me hago ilusiones de que estaré de acuerdo con cada decisión que el juez Gorsuch tome, pero no he encontrado razón alguna por la que este jurista no debe ser un juez del Tribunal Supremo", dijo en un comunicado Manchin, el demócrata que se ha mostrado hasta el momento más próximo a Trump.

Heitkamp, por su parte, dijo que Gorsuch goza de "una trayectoria como un juez equilibrado, meticuloso y respetado".

Ambos senadores afrontan su reelección el próximo año en dos estados -Virginia Occidental Manchin y Dakota del Norte Heitkamp- en los que Trump ganó con una mayoría apabullante a la demócrata Hillary Clinton en los recientes comicios a la Casa Blanca.

Gorsuch, un férreo conservador que cuenta con el apoyo unánime de los republicanos, ejerce como magistrado del Tribunal de Apelaciones del Décimo Distrito, una instancia inmediatamente inferior al Tribunal Supremo y con sede en Denver (Colorado).

Firme defensor de la pena de muerte y opuesto a la eutanasia, Gorsuch entiende la ley conforme a la corriente del "originalismo", una doctrina judicial según la cual la Constitución debe interpretarse como lo harían sus autores del siglo XVIII y no conforme a los cambios de la sociedad actual.