China insta a Trump a relajar control a alta tecnología para atajar déficit

El Gobierno chino instó hoy al presidente estadounidense, Donald Trump, a relajar los controles sobre las exportaciones de alta tecnología a China para atajar el déficit comercial del que Trump se ha quejado en repetidas ocasiones.

"Si EEUU relajara su control sobre las exportaciones de alta tecnología a China y (...) facilitara la inversión china en EEUU también sería de gran ayuda para atajar el desequilibrio comercial entre ambos países", consideró hoy el viceministro de Exteriores chino, Zheng Zeguang, tras las últimas críticas de Trump a Pekín.

El presidente estadounidense auguró el jueves que el encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, la próxima semana será "muy difícil": "ya no podemos tener un déficit comercial y pérdida de empleos masivos. Las empresas estadounidenses deben estar preparadas para buscar alternativas", manifestó Trump en Twitter.

Sus comentarios se produjeron pocas horas antes de que el Ministerio de Asuntos Exteriores chino diera una rueda de prensa para hablar precisamente del viaje de Xi a Mar-a-Lago (Florida), donde se celebrará el esperado "cara a cara" entre ambos líderes.

"China no busca un superávit comercial y no tenemos intención de impulsar nuestras exportaciones a través de la devaluación de la moneda. Ésa no es nuestra política", afirmó el viceministro chino.

Zheng consideró que las relaciones entre ambas potencias se basan en el "beneficio mutuo" e insistió en que la inversión china en Estados Unidos ha generado puestos de trabajo en ese país.

A pesar de los desplantes de Trump, el viceministro trató de lanzar un mensaje positivo y aseguró que ambas partes esperan que el encuentro, que se celebrará entre el 6 y 7 de abril, sea un éxito.

Zheng pidió analizar la relación comercial sino-estadounidense desde un punto de vista objetivo, ya que consideró que el desequilibrio se produce a causa de "las diferentes estructuras económicas de China y EEUU" y por otros factores globales.

A colación de su propuesta a Trump para levantar las restricciones a las exportaciones de alta tecnología, una de las industrias más fuertes de EEUU, los medios le preguntaron al viceministro si China estaría dispuesta a levantar su férreo control sobre internet para permitir que empresas insignia estadounidenses como Google o Facebook puedan hacer negocios en el país.

"China está comprometida con la reforma y la apertura (...) Damos la bienvenida a que compañías extranjeras exploren el mercado chino en base a la ley", señaló el representante de Exteriores, argumentando que Pekín recabó opiniones de todos los sectores para adoptar sus actuales políticas en la red.

Zheng remarcó que en los últimos años han comenzado a operar en su país nuevas compañías de computación en nube y otros servicios similares, pero indicó que también ha habido operaciones ilegales.

A pesar de que China trata de mostrarse como el adalid de la globalización y el libre comercio frente al repliegue de Trump, empresas estadounidenses y europeas en China critican que las políticas domésticas del régimen apuntan a la dirección contraria.