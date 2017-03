Universidad de Miami abre oportunidades para alumnos de A.Latina y el Caribe

La Universidad de Miami entregó hoy, en Costa Rica, una beca con la cual busca abrir nuevas oportunidades de desarrollo para estudiantes de América Latina y el Caribe.

El mexicano Julio Frenk, rector de la Universidad de Miami (UM), una de las 50 mejor consideradas de EE.UU, entregó de forma oficial la beca Payless ShoeSource de pregrado a la joven estudiante Chantal Newel, de Trinidad y Tobago.

"Los jóvenes de Latinoamérica tienen el talento, y los recursos financieros no deben ser un obstáculo para que ellos puedan desarrollar todo su potencial. El acceso a la excelencia es la forma en que podemos hacer surgir a nuestra sociedad", expresó Frenk en el acto.

La UM, que impulsa que América Latina y el Caribe emerjan como voces prominentes en el diálogo global, busca convertirse en una universidad hemisférica, en la cual se desarrolle una estrategia basada en asociaciones amplias y consorcios institucionales.

Este proyecto incluye colaboraciones de investigación, intercambio de conocimientos, programas de intercambios para estudiantes y profesores para trazar un camino de integración en las Américas y eventualmente en el mundo.

La beca Payless ShoeSource es un paso para alcanzar los objetivos de estos estudiantes que buscan aprender en distintos campos.

El grupo Payless en Latinoamérica estableció un fondo de cooperación filantrópica cuya primera beneficiada fue Newel, quien se mostró agradecida de poder estudiar su carrera de pregrado en la Universidad de Miami.

"Sin su generosidad no estaría aquí, estoy muy agradecida. Sé que he trabajado mucho para lograrlo, pero también creo que hay otros estudiantes dedicados que trabajan duro y están en una situación difícil", manifestó.

La universidad cuenta con nueve escuelas que ofrecen el pregrado con un currículum flexible, en donde pueden mezclar distintas áreas del quehacer humano, algo necesario para alcanzar el éxito debido al mercado cambiante.

El rector Frenk manifestó a Acan-Efe que además buscan hacer un llamado para que otras organizaciones, instituciones y líderes de la región se unan a beneficiar a estudiantes de su país y establezcan programas similares.

"No hay mejor inversión que invertir en la educación, la UM está en el top 50 de universidades de EE.UU., y tiene una vinculación especial con América Latina. Existen estudiantes muy talentosos que ni siquiera solicitan entrar a la universidad porque creen que no van a poder cubrir los costos de esta educación", afirmó el mexicano.

Para Frenk, una de las ventajas de la UM es que cuenta con un programa innovador, se encuentra es una ciudad cosmopolita y su ubicación geográfica le permite ser accesible vía aérea.

El objetivo es que el alumno realice sus estudios en la Universidad de Miami para que después regrese a su país de origen y ponga en práctica su aprendizaje para generar desarrollo.

Según explicó Frenk, la UM es un centro de estudios selectivo que valora el buen desempeño académico pero al que también le interesa la personalidad de la persona, su carácter y la capacidad de ser un miembro constructivo de la comunidad.

En la actividad participó la vicepresidenta costarricense Ana Helena Chacón; el canciller, Manuel González y el ministro de Salud, Fernando Llorca.

"Esta celebración marca una importante inversión en educación, la cual es un puente para nuestras economías y nuestros socios. La única inversión rentable es cuando caminamos por la vida con nuestro propio intelecto", dijo Chacón en su discurso.

También asistió al evento la vicepresidenta asociada de relaciones con exalumnos de la Universidad de Miami, Donna Arbide; el vicepresidente sénior para desarrollo universitario y asuntos exteriores de la Universidad de Miami, Sergio González y los representantes de Payless ShoeSource Joseph Esau y Edgar Zürcher.

La actividad forma parte de la gira "We Are One Tour" que promueve la interconexión entre estudiantes con empresarios para el desarrollo de capacidades.

El 25 % de los 15.000 alumnos de la UM, creada en 1925, solo 29 años después de la fundación de Miami (1896), son de origen hispano, con nacionalidad estadounidense o de otros países de habla hispana.

Y más de un 10 % son negros, ya sean estadounidenses o provenientes de otros países, caribeños fundamentalmente.