Sindicatos argentinos mantienen la protesta en la calle antes de paro general

La Central de Trabajadores de Argentina (CTA) encabezó hoy una multitudinaria concentración en el centro de Buenos Aires contra la política económica del Gobierno que sirvió de preludio a la primera huelga general convocada durante el mandato del presidente Mauricio Macri, el próximo 6 de abril.

"Nosotros tenemos una reflexión que es muy concreta y contundente: un pueblo que no está en la calle no tiene destino, no tiene ninguna posibilidad de soñar en cambiar la realidad", expresó durante su discurso el secretario general de la CTA-A, Pablo Micheli.

El sindicalista explicó que los trabajadores se "echan a la calle a defender su derecho dignidad, un salario digno", así como para que, como lo designó, no los "echen como perros".

Además, reconoció que "ojalá todos los días" y "hasta que se caiga este modelo económico", hubiera movilizaciones populares.

"Ahora porque hay un Gobierno que ataca directamente a los trabajadores, pero el día que vuelva a haber un Gobierno nacional y popular en la Argentina también vamos a estar en la calle por la duda que no se quiera confundir y no llevar adelante los cambios y transformaciones para poder distribuir la riqueza justamente", dijo.

En el escenario colocado en la emblemática Plaza de Mayo y que marcaba el final de la marcha se leyó una carta emitida desde la cárcel de Milagro Sala, líder de la entidad Tupac Amaru y diputada del Parlamento del Mercosur por el kirchnerista Frente para la Victoria que permanece presa desde el 16 de enero de 2016.

Después de que se emitieran esta semana los índices de pobreza, que señalan que todavía sobrepasa el 30 % en el país suramericano, las marchas populares convocadas por los sindicatos no cesan.

No obstante, el próximo 6 de abril Macri se enfrentará a su primera huelga general desde que tomara el poder en diciembre de 2015, impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central sindical del país, y a la que se suman el resto de agrupaciones, como la CTA en sus dos escisiones.

Por su parte, la marcha de hoy, cargada de símbolos relacionados con los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015), cuyos rostros estuvieron presentes en pancartas y banderas, se suma a las que ya son comunes en la capital en contra de la gestión del Ejecutivo y en apoyo a la vuelta del kirchnerismo.

El descontento con el actual Gobierno viene marcado por, según Gabriel Vega Vinelli, delegado nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), "una batería de promesas económicas que no está cumpliendo", como por ejemplo "la paritaria (aumentos salariales) docente, que simplemente por capricho no quiere convocar", subrayó.

"Llevamos seis reuniones sobre las paritarias a nivel federal y tres a nivel nacional", recalcó Vega Vinelli, y añadió que no consideran que el Ejecutivo les esté "haciendo caso", por lo que consideró "es como hablar con una pared".

El conflicto docente a nivel nacional tiene su correlato en varias provincias del país, aunque el mayor se da en la provincia de Buenos Aires, que concentra un tercio de los habitantes del país y donde el Gobierno provincial y los sindicatos todavía no lograron llegar a un entendimiento.

"Nosotros somos trabajadores estatales, no docentes, pero estamos aquí acompañando porque entendemos que la lucha de los docentes es el mascarón de proa para el Gobierno. Si ellos doblan el brazo van a venir a por todos", defendió, y aclaró que las cifras de inflación marcaron un 40 % el pasado año y que este "será mínimamente de 30".

Por su parte, el Ejecutivo, que asegura que el país se está ya recuperando de una mala situación económica que achaca a la herencia de la anterior gestión, acusa a los sindicatos de buscar la desestabilización en un año marcado por una nueva convocatoria de elecciones legislativas.

"Durante el 2016, que tuvo tres trimestres que fueron malos, trabajamos muy bien (con los sindicatos). Y la convocatoria al paro ocurre ahora que estamos viendo crecimiento en factores clave de la industria como la producción, el empleo. Creo que tienen razones políticas", aseguró el ministro de Producción argentino, Francisco Cabrera.

Ambas partes, sin embargo, insisten en estar abiertos al diálogo como la única vía para llegar a una solución a los conflictos que los enfrentan.