Grupos apoyan en protesta a fiscal contraria a la pena de muerte en Florida

Grupos civiles hicieron hoy una protesta en el Capitolio de Tallahassee, en el norte de Florida (EE.UU.), en apoyo a la fiscal estatal Aramis Ayala, quien fue despojada de un caso criminal en el que se negó a considerar la pena de muerte.

Un centenar de manifestantes de Orlando, Tampa, St. Petersburg y Jacksonville, así como de los condados Miami-Dade y Broward, acudió hoy al Capitolio en Tallahassee, la capital estatal, para reclamar la "independencia" que deben tener los fiscales.

Los activistas resaltaron el "valor" de la fiscal al denunciar un sistema de ejecuciones que "no funciona" en el estado y frente al que debió intervenir en 2016 el Tribunal Supremo de EE.UU., que consideró "inconstitucional" la forma como se decide esta sentencia en Florida.

Durante la protesta, los participantes criticaron que el pasado día 16 el gobernador estatal, el republicano Rick Scott, apartara a la fiscal del caso de Markeith Loyd, quien está acusado de matar a su exnovia embarazada y a una mujer policía.

Ese día, la fiscal dijo que no buscaría la pena de muerte para Loyd ni para ningún otro reo.

Según Ayala, menos del 0,1 % de los casos que su oficina maneja en la Corte del Noveno Circuito está relacionado con la pena de muerte.

Desde los condados Orange y Osceola, en el centro de Florida, varios autobuses transportaron a los manifestantes hasta la capital del estado para mostrar su respaldo a la fiscal, en una concentración en la que participaron defensores de las minorías y de los derechos civiles.

Una decena de organizaciones, entre ellas la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP, en inglés) y Latino Justice, mostraron su apoyo a la postura de la fiscal en contra de la pena de muerte.

También acudieron representantes de Florida Council of Churches, Orange County Black Voice, Let Your Voice Be Heard Orlando, Color of Change, The 8th Amendment Project y Equal Justice USA.

Esta semana, la fiscal acusó al gobernador Scott de "amenazar la integridad del sistema judicial de Florida", después de que un juez apoyara al republicano en su decisión.

Por otro lado, en Orlando, en el centro de Florida, un grupo de manifestantes acudió a la Corte de Justicia del condado Orange para pedir la remoción de la fiscal Ayala.

Entre los detractores de Ayala figura también el presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Richard Corcoran, quien ha pedido la suspensión de la fiscal, a la vez que ambas cámaras buscan reducirle en un millón de dólares el presupuesto de su oficina.