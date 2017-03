González y Mujica imprimen un "sello de garantía" a la paz en Colombia

El expresidente del Gobierno español Felipe González y el exmandatario uruguayo José Mujica se sumaron hoy en condición de "notables" a la comisión que sigue e impulsa el acuerdo de paz de Colombia, una participación que, para el presidente Juan Manuel Santos, es un sello de garantía.

La labor que jugarán los dos exgobernantes no está claramente definida pero entre sus responsabilidades estará la de dar cuenta al mundo de los avances en la implementación, según explicó Santos en un acto en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.

Allí quedó instalado el componente internacional de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a Implementación (Csivi) del acuerdo de paz firmado con las FARC el pasado 24 de noviembre a cuya cabeza están a partir de hoy González y Mujica.

"Ustedes, queridos expresidentes, le están imprimiendo en este momento ese sello de garantía, y se lo agradecemos enormemente porque eso se requiere en procesos tan complejos como el que estamos viviendo", les dijo Santos en el acto.

El jefe de Estado destacó que "construir la paz va a ser más difícil" que la firma del acuerdo y aseguró que será un trabajo "dispendioso que va a durar mucho tiempo".

"Los cimientos deben ser sólidos, es lo que en este momento estamos construyendo porque se requiere confianza, bases que permanezcan", subrayó el gobernante.

Santos destacó que son esos cimientos lo que están construyendo en este momento y "se requieren bases que permanezcan", para lo que las FARC deben entender que "el Gobierno está comprometido" con la implementación de la paz.

Al tomar la palabra, González reconoció que no tuvo manera de rechazar el ofrecimiento de participar en el componente internacional de la Csivi y recordó que lleva 35 años de su vida con el anhelo de que llegará la paz a Colombia.

"A veces me dicen que no soy neutral, quien lo dice tiene razón, entre la aceptación del acuerdo o la continuidad del conflicto no tengo neutralidad, estoy por el acuerdo, por que se implemente, se desarrolle y la historia del conflicto pase a ser eso, historia", aseguró el expresidente del Gobierno español.

Pese a ese posicionamiento tan claro subrayó que realizará su trabajo "con la mejor voluntad y buena fe" pero reiteró que no será neutral "entre paz y conflicto".

En referencia a los opositores al acuerdo de paz, mostró su opinión con nitidez al comentar que igual que las democracias, no son perfectos, pero son mejor que los conflictos.

González, quien fue jefe del Gobierno español entre 1982 y 1996 y es miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), afirmó que no ha conocido ningún presidente colombiano desde Belisario Betancur (1982-1986) que no haya intentado alcanzar la paz en el país.

De ese modo incluyó a dos de los principales opositores al acuerdo de paz, los expresidentes Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010) quienes han mostrado duras críticas al texto que firmaron el Gobierno colombiano y las FARC.

"Finalmente he conocido a uno que lo ha firmado", subrayó en referencia al presidente Santos.

Por su parte, Mujica inició su intervención asegurando que "la guerra no puede ser la filosofía de vida de ninguna sociedad".

"Hablo de la guerra porque la he vivido y pienso que, aunque no le damos valor, en cada uno de nosotros la riqueza milagrosa más importante que tenemos es estar vivos", dijo el expresidente uruguayo que formó parte de la extinta guerrilla Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

Por ello y "en nombre de la civilización" pidió que todas las sociedades aprendan a dirimir sus diferencias "sin tener que acudir al recurso de la guerra".

A quienes se preguntan cuánto cuesta la paz, les pidió que tengan "bien claro" cuánto les costó la guerra no solo "en sentimiento y vidas" sino estrictamente desde el punto de vista de la economía.

Mujica se preguntó cuántas fábricas escuelas, carreteras o puentes han quedado por el camino en medio del conflicto.

El hombre que presidió Uruguay entre 2010 y 2015, también tuvo un mensaje para los opositores al decir que "no hay paz perfecta" porque "no hay nada perfecto que lo hombres podamos construir".

"Este acuerdo debe ir lentamente construyendo una tradición cívica distinta y desembocar en una verdadera cultura de paz", concluyó Mujica que envió su mensaje especialmente a los jóvenes colombianos.