Arranca la nueva edición del Lollapalooza Argentina con Metallica y The xx

Metallica, The xx, The Strokes y el R&B de The Weeknd protagonizan la nueva edición del Lollapalooza Argentina 2017, uno de los festivales más importantes del país, que abrió hoy sus puertas a los miles de aficionados que este fin de semana asistirán a la programación de conciertos.

Más de 50 bandas locales e internacionales desfilarán durante dos días por los escenarios del hipódromo de San Isidro, en la periferia norte de Buenos Aires, en la cuarta edición del festival, que tiene todas las localidades agotadas desde hace varios días.

Además de Metallica, The xx, The Strokes y The Weeknd, principales cabezas del cartel de este año, Tegan and Sara o el joven DJ Martin Garrix serán algunos de los atractivos más importantes de los cuatro escenarios del festival, en los que también estará presente la música nacional.

El cantautor argentino León Gieco fue precisamente una de las incorporaciones locales más llamativas de esta cuarta edición, debido a su estilo a priori alejado del resto de bandas, aunque también participarán artistas reconocidos de la escena alternativa como Lisandro Aristimuño o la banda Huevo.

Los primeros shows arrancaron hoy a las 12.30 hora local (15.30 GMT) con los indies ecuatorianos La Máquina Camaleón y la banda de punk estadounidense Joystick, en un día en el que el plato fuerte llegará por la noche con Metallica, un grupo con amplio seguimiento en Argentina.

Este sábado cerrarán el Lollapalooza Argentina The Strokes, The Weeknd, Flume y los británicos Two Door Cinema Club.