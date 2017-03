Peter Doig desdibuja el cartel de cine con una mirada hipnótica

La cartelería cinematográfica, a través de la mirada del escocés Peter Doig -que navega entre la descripción y la invención, casi hipnótica-, centra una muestra de 166 de sus pósteres de películas que se inauguró hoy en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (sur de España).

Málaga (España), 31 mar (EFE).- La cartelería cinematográfica, a través de la mirada del escocés Peter Doig -que navega entre la descripción y la invención, casi hipnótica-, centra una muestra de 166 de sus pósteres de películas que se inauguró hoy en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (sur de España).

"Cuando me mudé de niño a la isla de Trinidad, justo tras la celebración del primer festival de cine, un evento único, me pregunté cómo, más allá del festival, podían ver los trinitenses películas que no fueran 'blockbusters' (grandes producciones) de Hollywood", relató Doig en la presentación de la exposición "Studiofilmclub".

La solución a este interrogante del artista escocés (Edimburgo, 1959) fue fundar, en su propio taller y junto al artista local Che Lovelace, un club de cine en el que proyectar aquellas cintas que consideraban interesantes.

"Orfeu negro", de Marcel Camus, fue la primera película que acogió Doig y para el que creó el primer cartel de la serie que recoge "Studiofilmclub", sin otro interés más que el propagandístico para atraer al público de Puerto España -su ciudad de residencia actual- a la proyección.

Las 166 obras de la exposición del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, en papel, datan desde 2003 -el póster de "Orfeu Negro"-, hasta 2015, con la creación de un cartel para "Slow West", un wéstern británico-neozelandés dirigido por John Maclean.

Peter Doig nunca había visto juntas todas sus piezas para este club de cine caribeño. "Era un trabajo que realizaba con total libertad, disfrutando, por placer. Mi único objetivo era que la gente viniera a la película", manifestó.

"Studiofilmclub" bucea en el estilo más desconocido de Doig, una temática que se encuentra separada de la pintura y separada del cartel: construye sin pretenderlo un territorio imaginario con la idea de una película al explorar las posibilidades materiales del cine y el potencial evocador del arte plástico.

"Estas obras son una suerte de atracción para la película, que funcionaba como cartel pero que no lo era. Abría una aventura imaginaria que tiene poco que ver con las claves de un cartel, especialmente uno cinematográfico", afirmó el director del CAC, Fernando Francés, dado que la mayoría no recoge datos del filme.

El club de cine caribeño continúa con su actividad y su última proyección fue la oscarizada "Moonlight", por lo que a la familia de carteles de "Studiofilmclub" se sumarán hasta 150 pósteres más, según las previsiones de Doig, quien a veces ha visto las películas antes de crearlo y a veces no.

Las obras que componen esta muestra estarán expuestas en Málaga hasta el 25 de junio y proceden de las Colecciones Ringier y Viehof, de particulares y del propio Peter Doig, uno de los artistas vivos más cotizados, según el último TOP 100 de ArtPrice.