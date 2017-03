Arranca Lollapalooza Chile protagonizado por la fuerza rockera de Metallica

La fuerza rockera de Metallica, la legendaria banda de la historia del heavy metal, será una de las protagonistas del Lollapalooza Chile 2017 que arranca este sábado con más de 75 bandas entre las que destacan The Strokes, The Weeknd, The xx y Two Door Cinema Club.

La séptima edición en el país austral del festival de origen estadounidense se celebrará este fin de semana en el Parque O'Higgins, una gigantesca explanada de la capital chilena donde se han instalado siete escenarios por los que desde el mediodía del sábado desfilarán las 38 bandas programadas para la primera jornada.

La faceta más roquera del festival estará encabezada por la actuación de Metallica, que será la encargada de poner el cierre a la primera jornada.

La banda de James Hetfield ha demostrado que, a pesar de cargar con más de 35 años de escenarios a sus espaldas, aún conserva toda la energía de temas como "For Whom The Bell Tolls", "Master Of Puppets" o Enter Sandman.

La misma que transmiten con "Hardwired... to Self-Destruct", su nuevo álbum lanzado el pasado noviembre y que fue muy bien acogido por la crítica, quien aseguró que Metallica estaba "de vuelta y sonaba como nunca".

Otro de los platos estrellas del rock de esta edición será el concierto de The Strokes, quienes llegarán a Chile impulsados por el el EP "Future Present Past", publicado en junio pasado.

Éxitos contemporáneos como "Last Nite", "Reptilia" y "You Only Live Once" harán que el concierto de la banda, que lideró a principios de este siglo el post-punk revival, sea uno de los más esperados de la cita sónica.

El artista de Rhythm and Blues, The Weeknd, ganador en los Grammy, Billboards y nominado a un Óscar presentará "Beauty Behind The Madness", su último trabajo elogiado por la crítica y el público.

El mérito de Abel Tesfaye, nombre que se esconde detrás de The Weeknd, es haber revivido el R&B de los 80 con canciones como "Earnet it" e imponer hits como "Can't feel my face".

Otro gran regreso es el de Two Door Cinema Club, protagonistas del tercer Lollapalooza Chile que llegarán cargados con una batería de temas, incluyendo aquellos comprendidos en su nuevo trabajo "Gameshow".

Los icónicos Duran Duran, habituales en las listas de éxitos de todo el mundo, con más de 100 millones de discos vendidos desde hace tres décadas, también participarán en el evento.

A ellos se suman The 1975, banda que se ha consolidado como uno de los mayores valores actuales del pop británico, el sonido melódico de G-Eazy, una de las grandes promesas del rap norteamericano.

También estarán presentes Glass Animal, el cuarteto de Oxford dueños de un sonido electrificante y psicodélico y Cage The Elephant, que llegan al país austral con "Tell Me I'm Pretty", su nuevo álbum.

En total, serán más de 75 bandas en siete escenarios de música, además de incluir un espacio familiar para todas las edades de Kidzapalooza.