La actriz Jodie Foster, de visita en Cuba, presencia ensayo de "Acosta Danza"

La actriz y directora de cine estadounidense Jodie Foster se encuentra de visita en La Habana, donde asistió hoy a un ensayo de "Acosta Danza" y mantuvo un diálogo con los integrantes de la compañía fundada y dirigida por el bailarín cubano Carlos Acosta.

De la presencia de Foster, ganadora de dos premios Óscar a mejor actriz en 1989 y 1992, en la sede de "Acosta Danza" quedó constancia en las fotos divulgadas en la página del conjunto en Facebook, en las que aparece junto a los bailarines.

Foster presenció los ensayos de las obras "Belles Lettres", pieza de coreógrafo residente del New York City Ballet, Justin Peck, que será estrenada en la próxima temporada de primavera de "Acosta Danza", programada del 21 al 23 de abril en el Gran Teatro de La Habana "Alicia Alonso".

También pudo apreciar los preparativos para la puesta de la obra "Fauno", del coreógrafo belga Sidi Larbi, y de "Nosotros", de los cubanos Beatriz García y Rafael Reinoso, según contó el portavoz de la compañía de danza cubana, Lester Vila.

Jodie Foster, reconocida internacionalmente por sus roles en filmes como "Taxi driver", "The silence of the lambs"" y "Panic room", se suma ahora a una lista de artistas de EE.UU. que han visitado la isla tras el acercamiento iniciado por La Habana y Washington en diciembre de 2014 y el deshielo diplomático concretado meses después.

Desde entonces Cuba, convertida en destino de moda para el turismo, ha recibido la visita de actores de cine estadounidenses como Robert de Niro, Ethan Hawke y Tim Robbins, y figuras de la música como las cantantes Madonna, Katy Perry y Rihanna y el rockero Jon Bon Jovi.