Cuba venderá gasolina especial solo a los turistas a partir del 1 de abril

Cuba limitará a partir de este 1 de abril la venta de gasolina especial solo a los autos rentados por turistas, una medida que aún no se ha hecho pública y que llega en un momento en el que se han reducido los envíos a la isla de crudo subsidiado desde Venezuela debido a la crisis en ese país.

Según una circular interna a la que tuvo acceso Efe, la estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet), encargada de suministrar combustible en el país caribeño, sustituirá a partir de abril la asignación de gasolina especial por la versión regular de ese combustible a los autos que habitualmente consumen la prémium.

La gasolina especial que quede como inventario en las estaciones de servicio de Cupet a partir del 1 de abril solo se venderá en efectivo y a los turistas hasta que se agote, indica el texto.

La entidad - insiste la misiva- no entregará gasolina especial a las empresas estatales que la tienen asignada, que deberán consumir en su lugar gasolina regular en las mismas proporciones en que tenían adjudicada la prémium.

Para asegurar el cumplimiento de la disposición, se inhabilitarán las tarjetas magnéticas utilizadas por las empresas estatales para comprar gasolina especial, aunque estén ya pagadas.

También se autorizará la venta de gasolina regular a los autos de renta para el turismo, algo que hasta el momento no estaba permitido.

A pesar de la medida, las empresas estatales deberán garantizar la continuidad de sus actividades productivas y servicios, concluye la circular.

Estas disposiciones aún no se han dado a conocer por los medios cubanos, todos estatales, por lo que se desconoce si la medida se extenderá más allá del mes de abril o si se repondrán las actuales existencias de gasolina especial cuando se agoten.

Como es usual en la isla, las especulaciones sobre la aplicación de esta nueva medida se extendieron antes de su difusión oficial, y según constató Efe, desde temprano en la mañana de hoy ya se podían ver largas filas de autos estatales y privados en las estaciones de servicio de Cupet que ofrecen el servicio de gasolina especial.

Algunos chóferes, no contentos con recargar el tanque de sus vehículos, también llenaron bidones "para prevenir" y "guardar para cuando no haya", dijo uno de ellos que prefirió no dar su nombre.

Los directivos de Cupet consultados por Efe no confirmaron ni negaron la aplicación de la nueva medida, como tampoco lo hicieron los trabajadores de las gasolineras.

Las restricciones en la venta de gasolina especial se producen cuando el país busca un suministro alterno de combustible ante la reducción del crudo subsidiado que recibe desde 2003 de Venezuela, que llegó a alcanzar los 100.000 barriles diarios y que, debido a la crisis en ese país, se redujo a unos 55.000 barriles.

La isla, que en 2016 entró en recesión por primera vez en 23 años al decrecer su economía en 0,9 %, aspira a relanzar sus proyectos de prospección petrolera con la ayuda del capital extranjero, para reducir su dependencia energética del exterior, de casi el 50 %.

Cupet produce anualmente alrededor de 4 millones de toneladas de petróleo pesado y alrededor del 97 % de la producción de gas se dedica directamente a la generación eléctrica.