Minera chilena Codelco revierte pérdidas y gana 500 millones dólares en 2016

La estatal chilena Codelco, principal productora de cobre del mundo, informó hoy que revirtió las pérdidas de 2015 y ganó 500 millones de dólares el año pasado, pese a la caída del dólar y el desplome del precio del metal.

El presidente ejecutivo de la Corporación del Cobre (Codelco), Nelson Pizarro, mostró su satisfacción por los resultados en un año marcado por una caída del 6 % del precio del dólar, un desplome del 11 % en el del cobre y una bajada del 6,9 % en la ley del mineral.

"Estos resultados nos llenan de satisfacción. Podemos mirar a la cara al país y decirle que cumplimos. Y no sólo eso, sino que además Codelco no se siguió endeudando y no afectamos estructuralmente al desarrollo de nuestro plan de inversiones", sostuvo en una conferencia de prensa en Santiago.

Este excedente de 500 millones de dólares es una cifra un 74 % superior a la meta que pactó la compañía con el Ministerio de Hacienda, marcada en 288 millones.

"Codelco cumple su objetivo con Hacienda. El precio del cobre aumentó a lo largo del año y aún así conseguimos superar la meta. ¿De donde viene este éxito? Es pura gestión, pura reducción de costos. Este es nuestro logro", continuó Pizarro.

Esta reducción de gastos permitió a la empresa ahorrar 433 millones de dólares en 2016 sin renunciar a mantener su cartera de inversiones, según el presidente ejecutivo de la compañía.

"Compensamos la caída de la ley con mejores inversiones metalúrgicas, aumentando la productividad y ralentizando las inversiones en función de su madurez y sus expectativas de rentabilidad. Nos centramos en los proyectos que podían y debían seguir siendo construidos", indicó.

Con estos resultados, Codelco cifra su deuda de 2016 en 14.245 millones de dólares, un déficit muy similar al del año anterior.

"Con esos 14.000 millones de dólares de deuda aliviamos el peso de los proyectos y seguimos avanzando por este nivel. Lo importante es que en Codelco crecieron las inversiones sin aumentar el déficit", afirmó Pizarro.

El presidente ejecutivo de la compañía agregó que el año pasado la empresa aportó 942 millones de dólares al fisco chileno.

Pizarro también destacó los resultados en cuanto a producción propia: Codelco produjo 1.707.000 toneladas de cobre fino, 29.000 más de las pactadas a principio de año con Hacienda.

La empresa también obtiene buenos resultados en los costos directos, que continuaron cayendo por tercer año consecutivo y bajaron un 9 % respecto a la cifra que marcaron en 2015.

"La cifra muestra que estamos cumpliendo los compromisos. En este aspecto somos una empresa más eficiente de lo que muchos creen: este es el segundo curso seguido que tenemos un 11 % de costos directos más bajos que nuestros competidores en Chile", resaltó Pizarro.

Todas las sedes de la compañía superaron el nivel estimado de producción, menos la División Andina, que en abril tuvo un "déficit importante de producción" por la rotura de una canaleta provocada por los temporales.

"Allí tuvimos un año malo, lleno de dificultades, y lo de abril fue la guinda del pastel, pero esta circunstancia fue felizmente suplida por el resto de divisiones. Pensamos que este es el año para que Andina se recupere con creces", explicó Pizarro.

Agregó que las previsiones de producción para el año que viene se estiman en torno a 1,7 millones de toneladas.

El presidente ejecutivo de Codelco también se congratuló por las negociaciones con los sindicatos, enmarcadas en un "diálogo responsable y la búsqueda de acuerdos de mutuo beneficio".

"Mantenemos un diálogo permanente con los sindicatos y esto nos llevó a cerrar exitosamente negociaciones colectivas con más de doce sindicatos que engloban a más de 8.000 trabajadores", apuntó.

Sin embargo, lamentó los cuatro accidentes laborales que dejaron cuatro muertos en Codelco el pasado año.

"Tuvimos cuatro fatalidades, dos de nuestra plantilla y dos de empresas subcontratadas. No tiene justificación. Nos queda una tarea enorme para avanzar en hacer minería sustentable, transparente y segura. Aceptamos los muy malos resultados", dijo.

Pizarro se refirió a la capitalización de 975 millones de dólares que recibió de Hacienda el pasado diciembre y la consideró "acorde" con el compromiso de Chile con Codelco.

"Si nosotros no recibimos capitalización, no podemos cumplir metas. Pero para tenerla, primero tenemos que conseguir los objetivos", recordó.