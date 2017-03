Lima se fija en Chile 1962 y México 1986 para organizar Panamericanos 2019

La organización de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 se fija en los mundiales de fútbol de 1962 en Chile y de 1986 en México, ambas celebradas tras sendos terremotos, para realizar la cita deportiva tras las inundaciones que se suceden en Perú durante los últimos meses.

El presidente del comité organizador, Carlos Neuhaus, aseguró hoy a la radio peruana Exitosa que tanto Chile como México son ejemplos de países que pasaron por problemas y se recuperaron a tiempo para organizar grandes competiciones deportivas internacionales.

Neuhaus también nombró el caso de los Juegos Olímpicos de Londres 1948, celebrados tras la segunda Guerra Mundial, y donde el tirador Edwin Vásquez se colgó la medalla de oro, el primer metal del olimpismo peruano.

"Hay que tener bien claro el tema y no mezclar las cosas. La emergencia es hoy, pero los Panamericanos son en 2019. Entendemos la situación calamitosa del país, pero a pesar de todo, los estudios económicos dicen que Perú no deja de crecer. Lo que pasa ahora no es un tema de recursos, sino de gestión", dijo Neuhaus.

La máxima autoridad de los Panamericanos 2019 afirmó que el alcalde de Lima, Luis Castañeda, lo llamó por teléfono para expresarle su total apoyo a la competencia deportiva, después de que declarara en medios locales que prefería cancelar la cita para destinar los recursos a la reconstrucción del país.

Neuhaus indicó que el 60 % de las sedes que albergarán las justas ya están construidas y manifestó su confianza en que están a tiempo de concluir las obras pendientes.

Comentó que en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima hay cuatro polideportivos y una pista atlética que se debe cambiar, además de cubrir con un techo el velódromo.

El presidente de la organización precisó que la Villa Panamericana es lo que más tiempo tomará en construir, pero aclaró que las obras ya comenzaron.

"Tenemos un tiempo suficiente para terminar antes y corregir problemas. Hay margen para hacer frente a alguna dificultad que se pueda presentar", expresó.

Los Juegos Panamericanos de 2019 tendrán 38 disciplinas deportivas y la mayoría se concentrarán en la Videna de Lima y en la Villa Deportiva Regional del Callao.