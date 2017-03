Di Grassi y Piquet dicen que Latinoamérica necesita mejorar base de pilotos

Los pilotos brasileños Lucas Di Grassi (Abt Audi Sport) y Nelson Piquet Jr. (NextEV NIO) señalaron este viernes en en el autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, que para que en Latinoamérica surjan más pilotos para las grandes series automovilísticas, se necesita mejorar la base.

Di Grassi y Piquet Jr. tomarán parte este sábado del ePrix de la Ciudad de México, cuarta carrera de la temporada 2016-17 de la Fórmula E, que este viernes inició sus actividades con la comparecencia de pilotos ante medios y el 'shakedown', práctica libre.

"En esta serie somos cuatro pilotos (los dos brasileños, el argentino José María López (DS Virgin) y el mexicano Esteban Gutiérrez (Techeetah). Los latinoamericanos tenemos una historia muy fuerte en el automovilismo como Fittipaldi, Senna y Montoya", dijo Di Grassi a Efe.

Di Grassi, tercer lugar en la primera temporada de la Fórmula E (2014-15) y subcampeón en la segunda (2015-16) señaló que en América Latina es necesario "mejorar la base para sacar buenos pilotos y se necesita mayor inversión allí".

Consideró como incorrecto por parte de los inversionistas y patrocinadores que estos ofrezcan todo el apoyo a un solo piloto y a una sola categoría. "Si se invierte en todos los jóvenes naturalmente los buenos van a emerger".

Piquet señaló que no es fácil que surjan buenos conductores, por la economía de la región. "No es muy buena y no hay muchas familias que puedan apoyar a los pilotos en el inicio de su carrera ya que es muy costoso".

Este sábado por la mañana los 20 pilotos de los 10 equipos tendrán dos sesiones de práctica, una de 45 y otra de 30 minutos.

Posteriormente celebrarán la clasificación durante una hora y tres horas más tarde estarán en acción en la carrera de 45 vueltas, en un circuito que es una variante de un óvalo, con 17 curvas, y con una extensión de 2.093 kilómetros.