Nadal, feliz por jugar su quinta final en Miami

Rafael Nadal dijo hoy estar muy satisfecho por poder jugar su quinta final en el Masters 1.000 de Miami tras ganar por 6-1 y 7-5 al italiano Fabio Fognini.

En conferencia de prensa, el español destacó que tuvo un "muy buen primer set", aunque reconoció que su rival cometió "muchos errores".

En referencia a la falta de fortuna al inicio del segundo set, con "muchas opciones" de hacer el quiebre, que no aprovechó, dijo: "No fue mi mejor segundo set, pero lo lógico hubiera sido ganar 6-3 o 6-4, más que 7-5".

Nadal disputará el próximo domingo su quinta final del torneo y para lograr su primer título deberá ganar al vencedor de la otra semifinal, que hoy disputan el suizo Roger Federer y Nick Kyrgios.

Sobre el australiano, explicó que tiene un "gran servicio", lo que le ayuda a jugar con "mucha confianza y relajado", y está a un nivel muy "sólido", tras alcanzar semifinales en Marsella, Acapulco y Miami y cuartos en Indian Wells.

"Kyrgios está jugando centrado, haciendo las cosas bien, y sus resultados lo demuestran, como ganar a Novak Djokovic dos veces en los últimas semanas".

Y añadió que Federer está "jugando genial" y es un "desafío".

En cualquier caso, indicó, son "dos rivales muy diferentes y difíciles, con un gran talento y jugando los dos muy bien", por lo que apostó por concentrarse en sus fortalezas y no en el rival.

"Más que pensar en lo de frente, lo importante es tener una alta intensidad, ser agresivo con mis golpes y solo así tendré en opciones de ganar, sea cual sea el rival", aseguró.

Sin embargo, a pesar de que dijo no sentir nostalgia al pensar en la final de 2005 con Federer, que "debería haberla ganado", sí que es consciente de que hay que "disfrutarlo".

"No creo que vayan a quedar muchas finales contra Federer en Miami", reconoció.

Nadal expresó que no siente más presión por las cuatro finales perdidas hasta ahora en Miami y que no cree que esas derrotas lo afectarán, sino que es un título "importante" que no ha ganado.

Y se mostró "muy feliz" de cómo se está desarrollando el inicio de la temporada, con finales en el Abierto de Australia y Acapulco, lo que supone "grandes noticias" para el resto del año.