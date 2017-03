Expreparador físico de Argentina vuelve a criticar a Mascherano

Carlos Dibos, expreparador físico de la Albiceleste (2006-2008), criticó hoy nuevamente al centrocampista Javier Mascherano, a quien acusó de interferir en el armado del equipo, y sostuvo que el jugador del Barcelona debería renunciar al seleccionado.

Dibos sostuvo este viernes en diálogo con Radio La Red que Mascherano, que esta mañana negó haber interferido en las decisiones de Alfio Basile (seleccionador de Argentina de 2006 a 2008), "debería dar un paso al costado" porque "cumplió un ciclo en la selección".

"Tuve varios llamados de apoyo y otros que me insultaron. Pero yo soy frontal y no me como el apriete de nadie. Mascherano es un excelente profesional. Tuvo la suerte de trabajar con nosotros, que no nos comemos ninguna", añadió Dibos.

Además, contó que cuando él y Basile estaban al mando de la Albiceleste los jugadores cantaban: 'Hay que saltar, hay que saltar, estamos todos, no cites más'.

"Fue cuando preparábamos la Copa América 2007. (Carlos) Tevez era uno de los apuntados y había otro más. (Juan Román) Riquelme en ese momento tampoco estaba, porque fue citado a esa Copa América sobre el final", explicó el preparador físico.

Finalmente, Basile convocó a Tevez y Riquelme para la Copa América de Venezuela, en la que Argentina fue subcampeón tras perder en la final con Brasil por 3-0.

Dibos había dicho este jueves en el canal TyC Sports que en la Albiceleste existe un "club de amigos" que motivó entonces su salida y la de Basile de la institución, y que Mascherano es "el que entrega las planillas" para entrar a formar parte de esa suerte de asociación exclusiva dentro del equipo.

Mascherano contestó hoy a su expreparador que tiene "la conciencia tranquila", porque, dijo, jamás intervino en una decisión de un entrenador: "Puedo aceptar cualquier tipo de crítica en cuanto a mi nivel de juego, pero no así que se me atribuyan estas acusaciones".