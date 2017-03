Simeone: "Ilusión, entusiasmo y toda la energía positiva"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este viernes que su conjunto viaja a Málaga con "ilusión, entusiasmo y toda la energía positiva del momento que tiene el equipo", a pesar de las numerosas bajas, hasta siete para el partido de este sábado en La Rosaleda.

"Lo afrontamos con ilusión, con entusiasmo y con toda la energía positiva del momento que tiene el equipo. Y, partir de eso, intentaremos jugar el partido del Málaga, que será un campo difícil, y llevar el encuentro al lugar que más cómodos nos sintamos", explicó en rueda de prensa antes del entrenamiento vespertino.

El técnico ha perdido a cinco jugadores para el duelo contra el equipo andaluz en las dos últimas semanas. A la baja por sanción del belga Yannick Carrasco, por la quinta amarilla ante el Sevilla, o por lesión del croata Sime Vrsaljko, dañado ese día en su rodilla, se han sumado Kevin Gameiro, Nico Gaitán y Miguel Ángel Moyá.

Por delante, diez jornadas para competir por el podio de la Liga, del que su equipo está ahora a dos puntos. Por detrás queda ya el parón de las dos últimas semanas. "Hoy tenemos que volver a empezar. A todos nos pasa lo mismo, así que estamos todos en la misma línea, en volver a reengancharnos primero con el campeonato, con el equipo y con lo que va ir sucediendo en cada partido", dijo.

A partir de ahora, el Atlético inicia un maratón de partidos, nueve, entre la Liga y los cuartos de final de la Liga de Campeones en apenas un mes. "Málaga. No pensamos en otra cosa. No analizamos otra situación, porque creo que no es conveniente. Necesitamos hacer un buen partido en Málaga", remarcó.

"Es un rival complejo, seguramente con algún cambio en estos quince días que tuvo el entrenador y con futbolistas que juegan bien. Sobre todo en su campo, siempre nos ha costado mucho jugar contra ellos. Me imagino un partido peleado, disputado y veremos para qué lado va", añadió Simeone sobre la visita a La Rosaleda.

Allí, el Atlético ha jugado cinco veces con él como técnico, con un balance de una victoria, en 2013-14; una derrota, la pasada campaña por 1-0; y tres empates, entre ellos el 0-0 del 7 de enero de 2012 con el que comenzó la era Simeone. Después llegaron los cinco títulos y 305 partidos oficiales, con 190 victorias.

¿Qué le viene a la cabeza a Simeone en su vuelta a ese campo? "Alegría sin duda. Lo primero que me viene es emoción de tantos años en el club regresar al lugar donde empezamos. Y no alejarnos de la realidad, que me van a valorar por lo que haré mañana y no por lo que venimos haciendo estos seis años", continuó el entrenador.

Enfrente, el Málaga ha perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros. "Yo siempre veo al mejor equipo cuando lo vamos a enfrentar. No me quedo con las situaciones negativas que tiene el equipo. Busco los mejores partidos que ha tenido y, a partir de ahí, busco los caminos que nos lleven a competir bien. Es un equipo muy competitivo y seguramente en casa nos traerá muchos problemas".

También fue preguntado por José Miguel González, 'Míchel', su homólogo en el banquillo del Málaga. "Michel es un entrenador que ha dado vueltas por un montón de equipos dejando siempre un registro, una marca y una idea de juego. Y estos 15 días (de parón) le habrán venido fantásticos para poder marcar las ideas concretas que tiene e interpretar lo que tiene en la plantilla", explicó.

Al once del Atlético vuelve Juanfran Torres, que ha alternado la titularidad y la suplencia en los últimos meses. "Lo veo muy bien. Juan es un tipo optimista y siempre ve las cosas del lado bueno. Y toda la competencia que ha tenido en la selección y ahora en su club lo fortalece y lo pone en la mejor predisposición para competir. Lo vieron el otro día; un minuto de juego, el equipo lo necesitó y jugó como si empezara el partido. Eso habla muy bien de él", concluyó.