Borges defiende a Keylor Navas: "Es súper profesional y está tranquilo"

El costarricense Celso Borges, centrocampista del Deportivo de La Coruña, ha defendido este viernes al portero del Real Madrid y de la selección de su país, Keylor Navas, del que dijo que es "súper profesional y está tranquilo".

Navas recibió críticas por un gol que encajó en el encuentro ante México (2-0) la semana pasada en un partido de clasificación para el Mundial de 2018 en el que un cabezazo de Néstor Araujo se le coló por debajo y cerró el marcador.

"Keylor lo lleva bien. En ese partido hace tres paradas para darnos puntos y no creo que en el gol haya tenido culpa. Le rematan de cabeza a tres metros y a los pies. Él está tranquilo, sabe que lo que está haciendo lo hace bien y que trabaja siempre para mejorar", comentó Borges en su vuelta al Deportivo tras haber estado concentrado con la selección.

El jugador del conjunto gallego explicó que "independientemente de que le salga bien o no", la "actitud" de Navas "es súper profesional y está tranquilo".

Borges repasó el encuentro ante México y también el de esta semana ante Honduras, con la que empataron (1-1) a domicilio.

"Fueron dos escenarios completamente diferentes. Primero, a 2.500 metros de altura en México, y luego humedad y calor intenso en Honduras. Es con lo que juegan todos los países en casa. En un balance general estamos bien, con siete puntos, en segundo lugar en el grupo y con tres de los cuatro partidos jugados fuera, así que la cantidad de puntos es importante", dijo.

El jugador del Deportivo recordó que "falta mucho" todavía en la clasificación para el Mundial de 2018 y destacó el "buen ambiente" que hay en Costa Rica, que "ayuda mucho" a la selección.

El futbolista está a punto de llegar a los cien partidos con la selección absoluta de su país, una cifra que según algunas cuentas habría alcanzado ante Honduras.

"Ese dato está un poquillo erróneo, son 98 o 99 partidos (98) y todavía no he llegado a 100, pero es una cifra que me ilusiona mucho, son muchos años de estar en la selección y me alegra a montones", declaró.

Borges precisó que al parecer "hay unos partidos" que jugó "hace mucho y que no contaron" y advirtió de que hay "una equivocación" en las cuentas que daban cien partidos porque "al llegar a esa cantidad siempre te dan una camiseta y esta vez no ha sido así".