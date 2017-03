Monchi admite interés del Roma, pero dice que no ha firmado nada con nadie

Ramón Rodríguez 'Monchi', que dejará su cargo de director deportivo del Sevilla cuando se acabe esta temporada, afirmó este viernes que se va por un asunto "personal", por "agotamiento" y que a día de hoy no tiene nada firmado con ningún club, aunque reconoció el interés del Roma.

Monchi, en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde estuvo en compañía del presidente del club, José Castro; los capitanes de la plantilla -Vitolo, Nico Pareja, Carriço e Iborra-, sus compañeros del equipo técnico y consejeros de la entidad, comentó que su marcha "no es un tema profesional".

Recordó que después de 29 años en el Sevilla, 17 de ellos como director deportivo, tenía necesidad de irse por "agotamiento" y recordó que lo quiso hacer el pasado mayo y que al final no se hizo realidad pero que "la idea estaba latente" y que había "una necesidad de cambio".

"No es verdad lo de la Roma. No tengo firmado nada con nadie. Es verdad que la Roma es de lo que más interés ha puesto, pero no es el único", apuntó Monchi, quien argumentó que no puede irse a "descansar" porque es "joven -48 años-" y no tiene la "vida resuelta".

"Existe una necesidad de cambio. Venía agotado, he amagado varias veces y ahora lo he decidido aun sabiendo que cuando no quieres que pase algo, no encuentras el momento. Quise irme en mayo y no era un buen momento. Tenía dos cosas claras: que nunca es buen momento y que no voy a contentar a todo el mundo", reiteró.

Monchi resaltó el "esfuerzo del club por que siguiera" y se sorprendió "del cariño que hay, porque no lo sientes del todo hasta que no llega el momento de ver gestos" como una "oferta económica que, como ha dicho el presidente, no la igualará ningún club nunca".

El director deportivo manifestó que "del Sevilla nunca" se va "a despedir del todo" pero espera que "todo vaya bien y que lo que venga borre todo lo hecho hasta ahora", si bien no puede "cerrarle las puertas a este club" si es que en algún momento le "reclaman ayuda para lo que sea".