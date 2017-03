Valverde llega "muy motivado" al G.P Indurain y Vuelta al País Vasco

A punto de cumplir 37 años, Alejandro Valverde afronta "muy motivado" sus próximas carreras, el Gran Premio Indurain del sábado y la Vuelta al País Vasco que comienza el lunes 3 de abril.

El ciclista murciano, con 104 victorias en su palmarés y plusmarquista de la temporada con 7,, llega lanzado tras conquistar la Vuelta a Murcia, Vuelta a Andalucía y Volta a Cataluña, en la que además se adjudicó tres etapas.

Respecto a la primera cita, el G.P Indurain, "El Bala" admite que es una cita especial por correr en casa del equipo.

"Llego con confianza y mucha motivación. La forma física es muy buena y por eso afrontó la carrera con muchas ganas de hacerlo bien y con un gran equipo detrás.

Aunque el recorrido le va muy bien al ciclista murciano, Valverde no descarta que algún compañero de equipo pueda tener su día de gloria.

"Me gustaría dar la oportunidad a algún compañero a que pueda ganar. Ellos siempre están currando para mí y si esta vez puedo ayudarles, también me gustaría. Lo cierto es que el recorrido me va muy bien, sobre todo el final. Es una llegada muy explosiva y, tal y como me encuentro, estoy para optar a la victoria".

En cuanto a la Vuelta al País Vasco que se disputa entre el lunes 3 y sábado 8 de abril, el líder del Movistar regresa después de dos años de ausencia. Acumula cinco triunfos de etapa (Vitoria 03; Vergara 04; Vitoria y Alsasua 05 e Irún 06) y ha sido segundo en la clasificación general y quinto hasta en tres ocasiones.

"Es una vuelta que me encanta y significa mucho para mí. Siempre he estado ahí para ganarla: segundo, tercero, he ganado etapas, pero la general se me ha resistido de momento. Este año llego con mucha ilusión, muy motivado y en muy buena forma. La afronto con las mayores garantías para optar al triunfo".

Valverde subraya que la afición vasca "es espectacular y anima a todos los corredores por igual y compara la "Itzulia" con las clásicas.

"No tiene puertos largos de muchos kilómetros pero son cortos y duros. Todas las subidas están llenas de público y eso la hace diferente por los ánimos de los aficionados. Los recorridos son bonitos, la gente acompaña y si el tiempo también nos respeta va a ser la leche, una carrera preciosa".

Para Valverde es inolvidable su primer triunfo en Vitoria, año 2003, en su segundo año de profesional.

"Estaban dos compañeros del equipo Gerolsteiner -Rebellin y Wegmann- luchando por ver quién ganaba y llegué yo por detrás y les superé por media rueda. No solo fue la primera victoria en la Vuelta al País Vasco, sino sobre todo mi primer triunfo como profesional".

Por este motivo la carrera vasca siempre será especial para Valverde, quien recuerda que en 2006 "fue el año en el creo que más cerca estuve de llevarme la general. Se decidió en la crono, estuvo muy ajustado y al final Marchante nos ganó a Colom y a mí por solo siete segundos".

Este año se presenta en Euskadi con el único objetivo de ganar, fiel a su mentalidad de siempre.

"Es una carrera buena para mí y tal y como llego, si no hay ningún problema, tengo que optar al triunfo final. Pero somos muchos los que queremos lo mismo y será muy complicado. Mi idea es intentar salir a ganar y que luego la carretera ponga a cada uno en su sitio. Pero sí que quiero hacer una Vuelta al País Vasco bonita".

Sobre los rivales a batir, Valverde señaló, sobre todo, a Alberto Contador, cuatro veces ganador, pero sin olvidar a otros como los hermanos Adam y Simon Yates, Ion Izagirre, Samuel Sánchez, Sergio Henao, quien viene de ganar París-Niza, Romain Bardet y Michal Kwiatkowski.

Hablando del recorrido, Valverde considera que "parece más suave, entre comillas, porque los dos primeros días sobre el papel son menos complicados, pero desde la tercera etapa ya nos metemos en una Vuelta al País Vasco como siempre".

"Los finales en San Sebastián y Bilbao van a ser duros y exigentes. El de Igeldo lo conocemos bien de la Clásica y puede hacer diferencias y el Vivero al día siguiente, más de lo mismo. Pueden marcar mucho. En Arrate creo que tenemos tres subidas, una de ellas por un lado nuevo para mí, o sea que va a ser una etapa muy dura".

No obstante, para Valverde la clave será la clave de la semana.

"Es el último día y son 27 kilómetros. Eso ya es una distancia seria, no son 15 o 20 kilómetros. Para mí va a ser la primera crono individual tan larga este año, pero siendo un recorrido selectivo y sinuoso como parece, me da más confianza que si fuera un trazado llano", concluyó.