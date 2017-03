"El libro mágico de Pombo 2", entre los libros más vendidos en Colombia

A falta de un título dominador de las listas de libros más vendidos, los autores nacionales se hacen fuertes en sus territorios.

Es el caso de Fernando Aramburu en España, Augusto Cury en Brasil, Greg Iles en Estados Unidos o Rafael Pombo, uno de los grandes nombres de la poesía colombiana del siglo XIX.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Selfies" - Jussi Adler-Olsen (dtv).

2.- "Das Labyrinth der Lichter" - Carlos Ruiz-Zafón (S.Fischer).

3.- "Meine geniale Freundin" - Elena Ferrante (Suhrkamp).

4.- "Elephant" - Martin Suter (Diogenes).

No ficción:

1.- "Die getriebenen" - Alexander Robin (Siedler).

2.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (C.H. Beck).

3.- "Wunder wirken Wunder" - Eckart von Hirschhausen (Rowohlt).

4.- "Penguin Bloom" - Cameron Bloom y Bradley Trevor Greive (Knaus)

Fuente: "Der Spiegel".

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La razón de estar contigo", de Bruce W. Cameron (Roca Editorial).

2.- "El predador", de Wilbur Smith (Emece).

3.- "La chica del tren", de Paula Hawkins (Planeta).

4.- "Cascara de nuez", de Ian McEwan (Anagrama).

No ficción:

1.- "Fueron por todo", de Nicolas Martin Wiñazki (Sudamericana).

2.- "La Argentina devorada", de José Luis Espert (Galerna).

3.- "Argentina. Un siglo de violencia", de Marcelo Larraquy (Sudamericana).

4.- "La magia del orden", de Marie Kondo (Aguilar).

Fuente: Yenny/tematika.com.

BRASIL

Ficción:

1.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante).

2.- "Quatro Vidas de Um Cachorro" - W. Bruce Cameron (Harper Collins Brasil).

3.- "Mitologia nórdica" - Neil Gaiman (Intrínseca).

4.- "Como eu era antes de você" - Jojo Moyes (Intrínseca).

No ficción:

1.- "Rita Lee: uma Autobiografia" - Rita Lee (Globo).

2.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).

3.- "Para educar crianças feministas - Um manifesto" - Chimamanda Ngozi Adichie (Companhia das Letras).

4.- "Novos Caminhos, Novas Escolhas" - Abilio Diniz (Objetiva).

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "El libro mágico de Pombo 2" - Rafael Pombo (Planeta).

2.- "La niña alemana" - Armando Lucas (Ediciones B).

3.- "El motel de voyeur" - Gay Talese (Penguin Random House).

4.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta).

No ficción:

1.- "De animales a dioses" - Yuval Noah (Penguin Random House).

2.- "Los Romanov" - Simón Sebag (Planeta).

3.- "Mundos invisibles" - Elsa Arango (Penguin Random House).

4.- "De la estupidez a la locura" - Umberto Eco (Penguin Random House).

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets).

2.- "No soy un monstruo" - Carme Chaparro (Espasa Libros).

3.- "1775 calles" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida).

4.- "Lo que te diré cuando te vuelva a ver" - Albert Espinosa (Grijalbo).

No ficción:

1.- "Tenía que sobrevivir" - Roberto Canessa y Pablo Vierci (Alrevés).

2.- "El poder del ahora" - Eckhart Tolle (Gaia).

3.- "Tus deseos te están esperando" - Alicia Sánchez Pérez (Sirio).

4.- "Como hablar con un progre: por que, en lugar de mejorar, la socialdemocracia incrementa la pobreza" - Gloria Álvarez Cross (Deusto).

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Mississippi Blood" - Greg Iles (HarperCollins).

2.- "The Shack" - William P. Young (Windblown Media).

3.- "Bound Together" - Christine Feehan (Berkley).

4.- "Vicious Circle" - C. J. Box (Putnam).

No ficción:

1.- "The Zookeeper's Wife" - Diane Ackerman (Norton).

2.- "Hillbilly Elegy" - J.D. Vance (HarperCollins).

3.- "The Book of Joy - Dalai Lama y Desmond Tutu (Avery).

4.- "Hidden Figures" - Margot Lee Shetterly (Morrow/HarperCollins).

Fuente: The New York Times.

FRANCIA

Ficción:

1.- "L'amie prodigieuse" - Elena Ferrante (Gallimard).

2.- "Le livre des baltimore" - Joel Dicker (Fallois).

3.- "L'amie prodigieuse T.2; le nouveau nom" - Elena Ferrante (Gallimard).

4.- "J'ai toujours cette musique dans la tete" - Agnès Martin-Lugand (Michel Lafon).

No ficción:

1.- "Le dossier noir" - Didier Hassoux, Christophe Labbé y Olivia Recasens (Robert Laffont).

2.- "L'avenir en commun: le programme de la France insoumise et son candidat Jean-Luc Mélenchon: élections présidentielle et législatives 2017" - Jean-Luc Mélenchon (Seuil).

3.- "Votre cerveau" - Michel Cymes y Patrice Romedenne (Stock).

4.- "La vie secrete des arbres" - Peter Wohlleben (Arenes).

Fuente: Edistat.

ITALIA

Ficción:

1.- "Le notti bianche" - Fedor Michajlov Dostoevskij (Sanpaolo).

2.- "1984" - George Orwell (Mondadori).

3.- "Il Piccolo Principe" - Antoine de Saint-Exupery (New Compton Editori).

4.- "Uno, nessuno e centomila. Quaderni di Serafino Gubbio operatore" - Luigi Pirandello (New Compton Editori).

No ficción:

1.- "Storie della buonanotte per bambine ribelli" - Francesca Cavallo y Elena Favilli (Mondadori).

2.- "L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita" - Alessandro D'Avenia (Mondadori).

3.- "Maam. La maternità è un master" - Andrea Vitullo y Riccarda Zezza (Rizzoli).

4.- "L'interpretazione dei sogni" - Sigmund Freud (Newton Compton).

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- "Torre oscura 1. El Pistolero" - Stephen King (Debolsillo).

2.- "Memorias de mis putas tristes" - Gabriel García Márquez (Diana).

3.- "Comer, rezar, amar" - Elizabeth Gilbert (Debolsillo).

4.- "Crónica de una muerte anunciada" - Gabriel García Márquez (Diana).

No ficción:

1.- "Mandalas y otros dibujos zen para colorear" - Francisco Rodríguez Esteban (Planeta).

2.- "El universo en una cascara de nuez" - Stephen Hawking (Booket).

3.- "Creatividad S.A." - Edwing Catmull (Conecta).

4.- "Los Dragones del Edén. Especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana" - Carl Sagan (Booket).

Fuente: Librería Gandhi.

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Desaparecida" - Elizabeth Adler (Quinta Essência).

2.- "O Livreiro de Paris" - Nina George (Editorial Presença).

3.- "O Poder das Pequenas Coisas" - Jodi Picoult (Editorial Presença).

4.- "A Amiga Genial" - Elena Ferrante (Relógio D'Água).

No ficción:

1.- "Bíblia - Volume II" - Frederico Lourenço (Quetzal Editores).

2.- "Chegar Novo a Velho - Receitas" - Manuel Pinto Coelho (Prime Books).

3.- "Chegar Novo a Velho" - Manuel Pinto Coelho (Prime Books).

4.- "Conversas em Altos Voos" - Aura Miguel (Paulus).

Fuente: Librería Bertrand.

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "16th Seduction" - James Patterson (Century).

2.- "Dangerous Games" - Danielle Steel (Macmillan).

3.- "Mothering Sunday" - Rosie Goodwin (Zaffre).

4.- "Norse Mythology" - Neil Gaiman (Bloomsbury).

No ficción:

1.- "Five Forget Mother's Day" - Bruno Vincent (Quercus).

2.- "How It Works: The Mum" - Jason Hazeley & Joel Morris (M Joseph).

3.- "The Unmumsy Mum Diary" - Sarah Turner (Bantam Press).

4.- "Grief Works" - Julia Samuel (Penguin Life).

Fuente: The Sunday Times.