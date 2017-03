¿Las mujeres son más infieles que antes o ahora se animan a contarlo?

Varios estudios realizados anteriormente sobre la infidelidad como el de Journal of Sexual Behaviour (edición oficial de la Academy of Sexual Behavior –Academia de comportamiento sexual-) no encontraron diferencias entre mujeres y hombres a la hora de cometer una infidelidad, pues el 66,7% de las mujeres y el 68,7% de los hombres encuestados confesaron haber sido infieles.

Y este estudio comparado con otras épocas, como el realizado por el Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana a principios de los 90 habla casi 10 puntos porcentuales de diferencia entre hombres y mujeres, afirmando que los primeros eran más infieles. Y estos números aumentan si vamos atrás en el tiempo.

Partiendo de esto se podría llegar a varias preguntas, ¿Será que esto tiene que ver con la lucha que tienen las mujeres para conquistar la igualdad de género? o ¿Está libertad permite que las mujeres asuman con facilidad la infidelidad?

Otro punto que se debe tener en cuenta son las redes sociales, ahora es más fácil relacionarse gracias a estas nuevas herramientas de comunicación. Mientras que épocas de nuestros padres se tenía que exponer, hoy en día se puede iniciar una relación desde el celular, “el tema resulta en que muchas más personas (y más mujeres) se animen a iniciar un coqueteo” comenta Matías Lamouret, vocero de Second Love para Latinoamérica.