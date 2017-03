Más de 40 contratistas de la Cámara estarían trabajando 'gratis'

A Caracol Radio se comunicaron varios contratistas de la Cámara de Representantes para manifestar su malestar con la dirección administrativa de esa corporación por la demora para elaborar los nuevos contratos de prestación de servicios de quienes laboran en el Canal Congreso.

Estos trabajadores, quienes pidieron mantener en reserva su nombre para evitar supuestas represalias, indicaron que desde principios de enero les están prometiendo la formalización de su vinculación laboral y que por esa razón han ido a trabajar pero sin la compensación económica debida.

Caracol Radio se comunicó con la directora administrativa de la Cámara, Carolina Carrillo para consultarle sobre esas acusaciones que se estaban haciendo en contra de la oficina que dirige y reconoció que en efecto hubo un retraso en la contratación pero aseguró que no por su responsabilidad.

“Todo lo que tenga que ver con el Canal Congreso no tiene relación con la dirección administrativa, eso es del resorte de los presidentes y los jefes de prensa de las corporaciones. La contratación se hace con base en tres puntos:

1. Los requerimientos que hagan de personal el presidente y el jefe de prensa. 2. Con los recursos que nos envía el ministerio de hacienda se hace la contratación porque no tenemos recursos propios. 3. Las necesidades que presente el jefe de prensa para la contratación”.

Carrillo además asegura que “no es cierto, no tengo conocimiento de que las personas trabajen gratis porque por lo menos esa orden no la di yo. Creo que siempre que se trabaje debe hacer un pago, acá quien no tenga contrato no puede trabajar porque no se permite el ingreso a las instalaciones si no hay vinculación laboral”.

Sin embargo llama la atención que el Canal del Congreso ha continuado con su funcionamiento sin problema alguno, lo que significa que ha necesitado de trabajadores para garantizar que los productos al aire se mantengan. En el Senado los contratos se hicieron sin problema alguno, pero en la Cámara no se ha solucionado el tema.

La directora administrativa aseguró que, después de tres meses, ya se está solucionando el problema de la contratación y que los camarógrafos, editores y otras personas que hacen parte del equipo de producción ya han firmado algunos contratos.

Pese a ello los trabajadores aseguran que el desorden administrativo es igual todos los años y que siempre deben trabajar gratis por unos meses para evitar la pérdida de su trabajo.