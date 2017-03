Como “cínicos y descarados” calificó David Borguil la denuncia que puso Gas Natural Fenosa

Así respondió el representante conservador, David Barguil, ante la demanda que puso la firma española contra el Estado y otros ciudadanos de la costa, señalados de contribuir a la falta de pago de los usuarios de esta región contra Electricaribe.

“Los descarados de Electricaribe, en su famosa demanda, salieron a argumentar que por las declaraciones nuestras frente a los atropellos y abusos de estas empresas se aumentó la morosidad y abusos inclusos físicos contra la misma. No sean cínicos y descarados, los abusos son los que ellos cometen todos los días contra los usuarios, contra millones de costeños cuando les queman los televisores y sus neveras. ¿Qué incentivo van a tener para estar al día? Nosotros nunca hemos patrocinado la cultura de no pago pero sí hemos exigido, a nombre de los usuarios, el respeto y un servicio de calidad con tarifas justas. No más mentiras ni engaños”, aseveró Barguil.

Barguil aseguró que quien ha ejercido la violencia ha sido de la empresa española contra los usuarios, y recordó que lamentablemente han fallecido personas por las fluctuaciones en el voltaje de la energía y los constantes cortes de luz.

Esta semana la firma española Gas Natural Fenosa solicitó el inicio del procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) para reclamar al Estado colombiano más de 1.000 millones de dólares por la liquidación de la empresa Electricaribe.