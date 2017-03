Una persona de esas no tiene perdón de Dios: padre de Yuliana Samboní

En la carta en la que Rafael Uribe Noguera pidió perdón por el asesinato de Yuliana, de 7 años, el condenado asegura que su deseo es que “la juventud y todas las personas conozcan el flagelo que causan las drogas y el alcohol”.

Ante estas palabras, el padre de la menor, Juvencio Samboní, le dijo a Caracol Radio que no tiene comentarios para la misiva. “No fue poquito lo que le hizo a mi hija y para que no siga pasando eso con los demás niños de Colombia creemos que hay que elevar la condena a 60 años. Una persona de esas no tiene perdón ni de Dios”, resaltó el señor Juvencio.

Rafael Uribe fue condenado a casi 52 años de prisión, en medio de una polémica en la que varios sectores han pedido que se considere la pena de muerte y la cadena perpetua para estos crímenes contra los menores.