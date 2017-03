Fuerza Aérea no tiene restricciones para bombardear al ELN: general Bueno

El general Carlos Eduardo Bueno, comandante de la Fuerza Aérea en Colombia, descartó que tenga restricciones por parte del Gobierno para bombardear a la guerrilla del ELN. Y aclaró que este grupo armado no ha sido atacado porque actúa de manera diferente a las Farc.

"No tenemos directriz o restricción que obligue a no utilizar nuestra capacidad de poder aéreo contra este grupo. Lo hemos venido haciendo en repetidas ocasiones, sencillamente el modo de delinquir del ELN es diferente. No tienen agrupaciones grandes, se camuflan en la población civil...", dijo el oficial.

No obstante, la Fuerza Aérea Colombiana está lista para actuar en contra de esta guerrilla que centra la atención de la fuerza pública en la última semana por sus más recientes ataques en Arauca y Chocó.