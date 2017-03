Felipe González dice que no es neutral y apoya el acuerdo de paz en Colombia

El expresidente del Gobierno español Felipe González dijo hoy en Cali que no es neutral frente al acuerdo de paz en Colombia y destacó que está a favor de su aplicación para que el conflicto armado pase a ser historia.

"A veces me dicen que no soy neutral, quien lo dice tiene razón, entre la aceptación del acuerdo o la continuidad del conflicto no tengo neutralidad, estoy por el acuerdo, por que se implemente, se desarrolle y la historia del conflicto pase a ser eso, historia", dijo González en la instalación del componente internacional de la comisión de seguimiento del acuerdo de paz, del que forma parte.

En este sentido, comentó que su labor en ese componente lo hará "con la mejor voluntad y buena fe" pero reiteró que no será neutral "entre paz y conflicto".

González integrará ese componente internacional de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a Implementación (Csivi) del acuerdo de paz junto al expresidente uruguayo José Mujica, quien también asistió al acto de hoy, que fue encabezado por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

En este sentido, comentó que no tuvo "manera de decir que no" a la propuesta de integrar el componente internacional puesto que ha pasado 35 años "con un anhelo de que se consiguiera un acuerdo de paz en Colombia".

Según González, los acuerdos de paz, igual que las democracias, no son perfectos, pero son mejor que los conflictos.

Asimismo, dijo que siempre tuvo "compromiso e interés" por la paz de Colombia, aunque para conseguirlo tuvo "menos creatividad" que Gabriel García Márquez, de quien recordó que también trabajó para que terminase el conflicto armado del país.

"No he conocido desde (el exmandatario) Belisario Betancur a ningún presidente de Colombia que no lo haya intentado (alcanzar la paz) y finalmente he conocido a uno que lo ha firmado", subrayó en referencia a Santos.

El expresidente del Gobierno español en el periodo 1982-1996 pidió también "fortalecer la confianza recíproca de los interlocutores" para consolidar la paz.