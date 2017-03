Policía secuestrado por guerrilla paraguaya EPP cumple mil días en cautiverio

El policía Edelio Morínigo cumple hoy mil días secuestrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el más largo de los secuestros de esa guerrilla, que en 2014 difundió la única prueba de vida del agente.

Morínigo participaba en una cacería el 5 julio de 2014 en el norteño departamento de Concepción cuando fue secuestrado por el EPP, que también tiene secuestrado desde 2015 a un colono menonita.

La madre de Morínigo, Obdulia Florenciano, dijo a Efe que su hijo es un "prisionero de guerra", en referencia a la oferta que el EPP hizo al Gobierno, consistente en liberar a su hijo a cambio de la de varios líderes encarcelados de la guerrilla, y que fue rechazada por las autoridades.

"Yo creo que sí hay posibilidad de negociar con esa gente (el EPP), las autoridades pueden hablar con ellos, negociar para que lo liberen pero no hay voluntad política para hacerlo", declaró.

Florenciano expresó que sigue solicitando información sobre su hijo a las autoridades y que no descansará hasta verlo en libertad.

"Yo siempre les voy a seguir insistiendo porque ellos son los responsables (las autoridades), de la seguridad de le gente y no me voy a cansar nunca de hacer mi reclamo a ellos", dijo.

La semana pasada Florenciano había anunciado que se crucificaría para denunciar el largo cautiverio de su hijo y exigir mayores acciones tendentes a su liberación, una medida que el ministro del Interior, Tadeo Rojas, calificó de "inoportuna".

"Yo como mamá voy a hacer hasta lo imposible, no me voy a quedar callada, no dejaré impune la situación de mi hijo que es un prisionero de guerra", enfatizó.

La última imagen de Morínigo apareció en un vídeo difundido en octubre de 2014 por el EPP, en el que se le veía junto a otro secuestrado, Arlan Fick, liberado en diciembre de 2014 tras nueve meses de cautiverio.

El EPP tiene secuestrado desde agosto de 2015 al colono menonita, Abraham Fehr, por cuya liberación exigió el pago de medio millón de dólares.

A finales de febrero el EPP liberó al menonita Franz Wiebe, de 18 años, a quien había secuestrado en julio.

En la zona norte de Paraguay fue secuestrado en octubre el empresario ganadero Félix Urbieta, de 67 años, cuyo secuestro apunta a un grupo escindido del EPP, según las autoridades.