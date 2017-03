Exiliados tachan de "dictadura" que Supremo venezolano asuma como Legislativo

El grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) aseguró hoy que la aberrante" decisión del Tribunal Supremo venezolano de asumir las competencias de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) "consolida la dictadura".

José Antonio Colina, presidente de Veppex, con sede en Miami (EE.UU.), dijo que es "absurdo" y "arbitrario" que el alto tribunal se adueñe de esas funciones, aludiendo desacato.

Agregó que el dictamen, que ha sido considerado por la oposición como un "golpe de Estado" contra el Legislativo, desconoce la voluntad de millones de venezolanos que eligieron un poder y ahora ven como el Tribunal lo anula "prácticamente al disolver" la AN.

"Esta decisión tomada por el Tribunal Supremo, que actúa como un bufete de abogados del régimen que impera en Venezuela, consolida una feroz dictadura donde no existe independencia de poderes", señaló.

"Está acción desesperada del TSJ lo que busca es terminar de saquear las arcas de la nación y poder justificar los pedidos de préstamos del Ejecutivo a nivel internacional sin tener que pasar por la Asamblea, lo cual no es procedente", criticó Colina.

El exiliado exhortó en un comunicado a los bancos y países de la comunidad internacional a no otorgar préstamos ni validar acuerdos con el "régimen de Venezuela porque no son legales al no ser evaluados por la Asamblea elegida legalmente por el pueblo".

"Ante tales circunstancias y demás decisiones tomadas de manera arbitraria violando la Constitución Nacional la única vía para enfrentar al régimen es a través de la rebelión civil", aseguró (Veppex).

El Tribunal Supremo Justicia (TSJ) ha dicho que la situación de "desacato" de la AN se da por el incumplimiento de varias sentencias.

Este "desacato" inició el año pasado, luego de que la junta directiva del Parlamento decidiera incorporar a tres diputados cuya investidura había suspendido cautelarmente por el máximo tribunal.