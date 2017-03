Opositores dicen que la nueva sentencia es la confirmación de la dictadura en Venezuela

Las reacciones no se han hecho esperar en el seno de la oposición, luego que el Tribunal Supremo de Justicia, sentenciara que la Sala Constitucional asumirá las funciones de la Asamblea Nacional “mientras exista la condición de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional”.

El jefe de la fracción parlamentaria de la oposición diputado Stalin González, aseguró que todas las sentencias del TSJ van dirigidas a perpetuar a Maduro en el poder y desconocen la voluntad del pueblo venezolano, que eligió al parlamento con más de 14 millones de votos.

“Mientras el país está pasando su peor crisis donde la gente está más pobre que nunca, el Gobierno toma decisiones para aferrarse al poder, se han convertido en unos enfermos del poder”, apuntó González.

Cree que debe haber movilización permanente para exigir la restitución del Estado de Derecho, mientras que su colega, Miguel Pizarro, opina que ya no deben utilizarse eufemismos y se debe llamar al Gobierno “dictadura”.

“Nueva sentencia del TSJ sigue dando súper poderes al Gobierno en detrimento de los venezolanos. La traducción sin eufemismos es fácil: Dictadura”, escribió Pizarro en su cuenta en twitter.

El diputado Henry Ramos Allup asegura que el de Maduro es un Gobierno fallido.

“Por supuesto que la situación es gravísima, aquí no hay Estado de Derecho, esta es una situación de facto, aquí no hay separación de poderes públicos, aquí no se respeta la Constitución, aquí hay presos políticos, aquí la libertad de expresión se ejerce a duras penas y con graves riesgos, aquí hay crisis humanitaria, o sea este es un Gobierno forajido” argumentó el diputado, quien además cree que hay que acudir con esta nueva sentencia a foros internacionales para que siga reafirmando la posición sobre la violación de los preceptos constitucionales y el deterioro de la democracia.