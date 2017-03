Ministro Exteriores alemán augura que el "brexit" dañará más al Reino Unido

El ministro alemán de Exteriores, Sigmar Gabriel, reconoció hoy que el "brexit" perjudicará a Alemania, pero estimó que "le hará más daño al Reino Unido", y abogó por unas negociaciones en las que no se dañen las relaciones entre los ciudadanos.

"Creo que al final el 'brexit' le hará más daño al Reino Unido, aunque a nosotros también va a perjudicarnos. Pero creo que todos tenemos interés en realizar las negociaciones de manera que al final no quede una relación turbia", manifestó en un discurso ante el Bundestag (cámara baja) después de que ayer Londres activara el artículo 50 del tratado para iniciar el proceso de salida de la UE.

El titular de Exteriores advirtió de que, por buenos que sean los acuerdos a los que se llegue con el Reino Unido, no todo seguirá igual.

"Por amplio que sea un acuerdo de libre comercio, no es lo mismo que el mercado común y no habrá rebaja británica. Las cuatro libertades son inseparables", dijo

A su juicio, tampoco todo puede seguir igual para el resto de los socios comunitarios, que deben apostar por la construcción de una Europa más social, que vuelva a ser un proyecto de esperanza y haga frente a los populistas.

"No nos engañemos. El 'brexit' obliga a los demás Estados de la UE a replantear su camino, no podemos seguir como si no hubiera pasado nada", dijo Gabriel.

Subrayó que la UE sigue siendo la región del mundo donde hay más libertad y más democracia, pero añadió que los problemas sociales y el desempleo juvenil minan su legitimidad y dan alas a los movimientos antieuropeístas.

"No hay nada que mine tanto la legitimidad de la UE como el 40 % de paro juvenil que existe en algunos países del sur de Europa", dijo Gabriel antes de recordar que en muchas regiones obreras en el Reino Unido se votó mayoritariamente por el "brexit".

"Esa gente no votó por el 'brexit' porque creyera en la propaganda imbécil del UKIP y de otros, sino porque dejaron de creer que la UE era un proyecto que pudiera mejorar su situación", señaló.

Para el jefe de la diplomacia alemana, "en momentos en que en parte de Londres la riqueza ha alcanzado dimensiones obscenas, muchos sectores de la sociedad británica están excluidos del bienestar".

En ese contexto, para el resto de Europa la lección del "brexit" debe ser la búsqueda de una integración más social, que vuelva a ser un proyecto de esperanza.

A su juicio, actualmente hay una luz de esperanza, ya que son los jóvenes los que defienden a Europa porque, dijo, "saben que en el futuro sólo podrán tener una voz en el mundo si es una voz europea".