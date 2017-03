Contrarios a independencia de Cataluña ganan por 4 puntos en última encuesta

Los contrarios a la independencia de Cataluña del resto de España superan en 4,2 puntos a los partidarios de la secesión, con lo que amplían su distancia, según un sondeo del Gobierno regional que toma como referencia la anterior encuesta de diciembre pasado.

El barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat (ejecutivo catalán) refleja que ante la pregunta de si se quiere que Cataluña sea un estado independiente, un 48,5 % de los catalanes dice que 'no' y un 44,3 % que 'sí', mientras que un 5,6 % no sabe y un 1,6 % no responde.

En el barómetro anterior de diciembre, el 'sí' y el 'no' a la secesión de Cataluña estaban en empate técnico, con el 45,3 % y un 46,8 %, respectivamente.

Cataluña, una de las regiones más ricas de España, con 7,5 millones de habitantes, está gobernada por una coalición de partidos independentistas que quieren celebrar como muy tarde en septiembre de 2017 una consulta soberanista, rechazada por ilegal por el Gobierno central y la Justicia española.

La encuesta de hoy refleja que el 50,3 % de los catalanes apoyaría un referéndum sobre la independencia de Cataluña sea o no con el acuerdo del Estado y el 73,4 % afirma que iría a votar.

Ante la pregunta de si está a favor de un referéndum sobre la independencia, el 50,3 % dice que 'sí', tanto si lo quiere como si no el Gobierno central, mientras que un 23,3 % solo lo apoyaría si es acordado con el Ejecutivo central y el 22,7 % no lo querría en ningún caso.

Ante la pregunta de si acudirían a votar, un 73,4 % de los catalanes dice que iría al colegio electoral en un referéndum de autodeterminación convocado por la Generalitat sin el acuerdo con el Gobierno español.

De estos, un 43,3 % responde que votaría a favor de la independencia, el 22,2 votaría en contra, el 6,2 en blanco y el 1,7 en nulo, mientras que un 20,7 % se abstendría de votar, un 1,2 % no contesta y un 4,7 % que se declaran indecisos.

Ya en noviembre de 2014 se celebró una consulta informal, pese a la oposición del Tribunal Constitucional, en la que participaron 2,2 millones de personas de un censo de 5,4 millones, en la que un 80,7 % apoyó la independencia en Cataluña.

Por la celebración de esta consulta, el anterior presidente catalán, Artur Mas, ha sido condenado a dos años de inhabilitación por desobediencia al Constitucional.