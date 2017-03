Solís: "Nuestra solidaridad con México se expone en Declaración de la Cumbre"

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, dijo hoy que los países integrantes de la Cumbre Tuxtla muestran su "apoyo y solidaridad con México" en la Declaración Política del evento acerca de su desacuerdo fronterizo con Estados Unidos.

Solís, en conferencia de prensa al finalizar la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Tuxtla 2017 que se celebró hoy en San José, explicó que los países "formamos parte de una asociación estratégica, que se sitúa en un espacio, y nos debemos apoyo y solidaridad entre nosotros".

"No hay una referencia directa a la construcción del muro entre México y Estados Unidos en la Declaración Política, pero sí una expresión de solidaridad positiva: apoyo al diálogo entre México y Estados Unidos en los términos de colaboración que hoy, aquí, expresó el presidente mexicano (Enrique) Peña Nieto", añadió Solís.

"Yo no estoy de acuerdo con el muro que quiere construir Donald Trump (presidente de EE.UU.), quiero que los muros desaparezcan. Separan a las familias. Me adhiero a la Declaración Política de la Cumbre porque no existen dudas y Costa Rica es absolutamente clara en este tema", aseveró el mandatario.

Entre los temas abordados en la Declaración destaca "la preocupación por el aumento de acciones que discriminan a las personas migrantes" y el "rechazo al racismo y todas las formas de discriminación, xenofobia, intolerancia y criminalización en contra de los migrantes".

En el documento los integrantes del Mecanismo de Diálogo de Tuxtla abogaron "como países de origen, tránsito y destino por un enfoque integral para la atención de las causas estructurales que originan la migración y el pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes y sus familias, independientemente de su condición migratoria, especialmente de las niñas, niños y adolescentes".

Por su parte, el canciller costarricense, Manuel González, dijo que la cumbre "no ha sufrido ninguna presión para que no se cite a los Estados Unidos"

"Costa Rica no lo hubiera consentido. La Declaración ha sido consensuada por diez países que, lógicamente, no estamos de acuerdo en todo", dijo.

Sobre los contactos bilaterales de Costa Rica con México y Colombia, que se han producido hoy, explicó que "hay muchos temas de los que tratar pero fundamentalmente nos hemos centrado en migración y seguridad".