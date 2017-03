NH pide más regulación de alquileres turísticos tras prohibición en Mallorca

La cadena hotelera española NH Group se mostró hoy favorable a que haya una mayor regulación del mercado de alquileres turísticos, tras la decisión del Ayuntamiento de Palma de Mallorca de prohibirlos, aunque aclaró que ese modelo de negocio no es competencia para ellos.

"El problema de base es el tema de la regulación, por lo tanto las situaciones que se viven en Palma de Mallorca y Barcelona, con un grandísimo potencial turístico, que reciben millones y millones de turistas" demuestra que "necesitan una regulación", afirmó en una entrevista con Efe en México el director general para América del grupo, Eduardo Bosch.

El directivo abogó por "fomentar que de cara al cliente las reglas sean claras para todos", pero también consideró que el asunto "es simplemente parte de un proceso de normalización de este tipo de oferta" y negó que la cuestión inquiete a la cadena hotelera.

"No nos preocupa porque creemos que esa fórmula no hace más que completar la oferta" y "no representa un competidor para nosotros por nuestro posicionamiento en el mercado", agregó.

Bosch presidió hoy la apertura formal del décimo tercer hotel del grupo en México, en la ciudad de León, en el estado central de Guanajuato, que según dijo, reafirma la apuesta de NH por América Latina, la zona del planeta donde mayor énfasis está poniendo la compañía para crecer y desarrollarse.