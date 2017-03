Moreno: "No importa qué tan grande sea el muro", seguirán llegando ilegales

El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, dijo hoy que "no importa qué tan grande sea el muro" que el presidente de EE.UU., Donald Trump, quiere construir en la frontera con México, si no se ofrecen oportunidades y seguridad a la población de Centroamérica y México, seguirán llegando migrantes ilegales.

Moreno realizó esta declaración durante una conferencia de prensa para marcar el inicio hoy en Asunción de la 58 reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El presidente del BID dijo a preguntas de los periodistas que mantenía desde hace años una buena relación con el general John Kelly, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y con quien ha tratado el tema de la migración ilegal.

Moreno afirmó que las razones por las que familias centroamericanas se enfrentan a enormes riesgos para cruzar de forma ilegal a Estados Unidos es porque la situación en sus países de origen es tan terrible que están dispuestos a arriesgar incluso la vida de sus hijos.

"Tenemos que ver qué es lo que pasa en el país para brindar más oportunidades de empleo, para que los problemas de seguridad de esos países se reduzcan de forma significativa, que toda la red social que ha dado típicamente el Gobierno sea una red fuerte", afirmó Moreno.

"Y eso es justamente la parte de desarrollo que nosotros creemos que hay que crear de la mano con un gran 'shock' de inversión que se requiere para retener esos emigrantes", continuó.

"Nadie quiere irse de su país. Pero precisamente hay que generar esas oportunidades para que no sigan emigrando. Y creo que no importa qué tan grande pongan el muro, si la gente no tiene oportunidades en esos países va a encontrar la forma de pasar. O por un túnel o en un camión o de alguna forma", terminó señalando.