Javier Fernández: "Voy a salir al hielo y me voy a comer el mundo"

El patinador español Javier Fernández se mostró satisfecho con el gran papel efectuado este jueves que le puso al frente de la clasificación del Mundial de Helsinki 2017 antes del programa libre que afrontará "con confianza" y decidido a comerse "el mundo".

"Es un programa más complicado que el que hemos hecho hoy y esperemos que todo salga bien. Hemos entrenado muy duro este programa durante mucho tiempo y tenemos que tener la confianza de que voy a salir al hielo y me voy a comer el mundo pero hay que hacerlo y si no se hace no se gana", dijo Javier Fernández en LaLiga4Sports.

El español, tras batir el récord de Europa y ponerse al frente de la clasificación, relató su actuación este jueves. "Hemos salido con muchísimas energías a la pista de hielo y ha salido un programa muy bueno. Ha habido mucho trabajo de entrenamientos en Toronto antes de venir a la competición y ver que los entrenamientos han visto su fruto es un halago muy fuerte", indicó.

Fernández se mostró feliz con el resultado y el récord de Europa. "Ha sido la mayor puntuación que he tenido en este programa corto y por eso estoy muy contento de haber podido terminar esta temporada con este programa y con este resultado de conseguir tantos puntos y superar a todos los patinadores que están en la competición", indicó.

Para el patinador español la final está igualada por la irrupción de los jóvenes. "Tenemos que estar luchando con todos estos patinadores. Los resultados pueden variar intentar estar fuertes y concentrados para que nos se nos suban por encima sobre todo estos júnior que vienen muy fuertes y muy preparados. Pero la experiencia que tenemos de todos estos años también debe servir de mucho y estamos aguantando en lo alto", concluyó.