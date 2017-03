James Rodríguez, sin futuro en el Real Madrid, según medios españoles

No son buenas las noticias para el volante colombiano James Rodríguez, en el Real Madrid. Además de no haber entrenado hoy con el equipo blanco, el jugador no estaría en los planes de zinedine Zidane para la temporada 2017-2018.

Según indican medios españoles, el técnico francés ya habría tomado la decisión de sacar a James de la plantilla y, en cambio, le daría más minutos a Marco Asensio, juvenil del Madrid.

En la presente temporada, el "10" colombiano acumula 1249 minutos en cancha, representados en 22 partidos y 5 goles.