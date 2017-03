Maradona defiende continuidad de Bauza pero pide más presión a los jugadores

Diego Maradona defendió hoy la continuidad de Edgardo Bauza como seleccionador albiceleste pero pidió meter "presión" a unos jugadores que en su opinión "no pueden bajar tanto el rendimiento" como en el partido del martes ante Bolivia, en el que Leo Messi no jugó tras ser sancionado por la FIFA"Lo que más me impresionó de la selección fueron los jugadores nuevos, jugadores que nunca jugaron juntos. Y que a los muchachos no se los notó la camiseta. Eso es lo más grave", afirmó 'el Pelusa' en

Pocas horas antes de ese encuentro se conoció que la FIFA sancionó a Messi con cuatro partidos sin jugar por aparentemente insultar a un árbitro durante el partido de las eliminatorias del Mundial que Argentina ganó el jueves pasado por 1-0 a Chile.

Sin embargo, tras la última derrota frente a los bolivianos, Maradona recordó que "hoy por hoy" la selección de su país está en puestos de repesca de cara a Rusia 2018, por lo que subrayó que Argentina "no puede dejar de estar en un Mundial tan prestigioso".

"Y la verdad me dio mucha pena ver que no tuvimos reacción, se jugó mal. Las líneas estaban separadas. Y cada vez que había que tocar la pelota, el jugador más cercano estaba a 30 metros" señaló.

En su opinión, Bauza "tendrá que trabajar en lo que pueda trabajar".

"Somos seleccionadores, no entrenadores. Nos dan a los jugadores un día y medio antes. El recambio que puso Bauza, me parece que le erró. Todos nos podemos equivocar", consideró.

"No sé si anoche los jugadores se acercaron a Bauza. No sé si tiene el respaldo de los dirigentes que lo apoyen. Cuando dije que en la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) había que poner una dinamita y hacer una nueva, ahí hay fantasmas que esperaron", sentenció.

El exastro se mostró contrario a las voces que opinan que hay que buscar un nuevo seleccionador y apostó por que Bauza "termine esta clasificación" para después tomar "cartas en el asunto".

"Ahora es un fierro (hierro) caliente que tiene Bauza en la mano. Se lo va a tener que aguantar. No hay otra", agregó, convencido de que la camiseta de Argentina el martes fue "negra, sin responsabilidad ni juego".

"No éramos un equipo de fútbol. Me dejó muy mal. Hay que evaluar un montón de cosas en el fútbol argentino. Hay que darle prioridad a la gente que sepa de fútbol y que los dirigentes acompañen", argumentó.

El exfutbolista remarcó que hay jugadores "como para armar un buen equipo", algo en lo que Bauza "va a tener que meter mano".

"Es difícil porque el recambio que antes teníamos, resolvía. (...) Me parece que hay que poner fierro y cadena y que los rivales lleguen a los defensores trastabillando", opinó.

Los jugadores, continuó "no pueden bajar tanto el rendimiento en la Selección.

"Eso no es posible. Y ahí es donde entra la mano del director técnico de ponerlos en cancha y meterles presión. Nos jugamos la vida, la ilusión de un país (...) Tenés que calentarles el corazón y meterles en la cabeza que tenemos que defender un prestigio que nos costó muchísimo. Desde (César Luis) Menotti hasta hoy, Argentina es reconocida en todo el mundo", espetó.

Maradona dijo que Argentina tiene que ser un equipo compacto y consideró que los mismos jugadores que hoy son criticados "son los que en este momento son los que tienen que poner en cara".